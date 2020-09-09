Коронавирус наступает? 46 человек из Добринского района лечатся от COVID-19

По данным ГУЗ «Добринская ЦРБ» на 8 сентября 2020 года, в Добринском районе 46 пациентов, заболевших COVID-19, получают лечение: 15 из них амбулаторно и 31 в стационарах.

— Кроме того, — говорит главный врач Лилия Игоревна Самошина, — под наблюдением сейчас находится 121 человек, контактный первого порядка с коронавирусными больными. Наше медучреждение с марта провело 2363 теста на эту инфекцию. Выявлено 203 положительных теста, из них подтверждённых — 155.

Доктора постоянно предупреждают о соблюдении мер гигиены, повсюду развешаны памятки, рассказывающие о том, как обезопасить себя в сезон инфекции.

Врачи призывают добринцев быть ответственными не только за своё здоровье, но и за безопасность родных и близких. Так, одним из важных требований считается ношение маски в общественных и многолюдных местах и тщательное мытьё рук после их посещения.

— Большинство болеющих, — продолжает главврач, — переносит заболевание бессимптомно, поэтому мы не можем знать, в какой момент становимся опасными для окружающих, как, впрочем, и они для нас. Но маски на лице обезопасят вас ещё более, если вы соблюдаете социальную дистанцию, носите перчатки в общественных местах; находясь вне дома, обрабатываете руки антибактериальными салфетками или дезинфицирующим гелем. По возможности исключите контакты с людьми, имеющими признаки ОРВИ (чихание, кашель). И особое пожелание-требование: без особой надобности не ходите в многолюдные места.

Осенью, с наступлением холодов и дождливой погоды, повышается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Перед началом эпидсезона медики рекомендуют делать профилактические прививки. По наблюдениям врачей, их эффективность очень высока: прошедшие вакцинацию легче переносят болезнь либо не заболевают вовсе.

Есть категории лиц, которым прививки будут сделаны в первую очередь.

— Мы планируем привить от гриппа более 20 тысяч человек, — рассказывает Л.И. Самошина, — из них 1450 человек — за счет средств работодателей. Сейчас уже поступила вакцина от гриппа для детей и часть доз для групп риска. Это медработники, педагоги, соцработники, коммунальщики, пациенты с хроническими заболеваниями, транспортники, призывники, беременные и люди старше 60 лет. К вакцинации уже приступили. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!