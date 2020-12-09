Коронавирусом переболели более полутысячи жителей Добринского района

В минувший понедельник состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Добринского района.

— Это связано с тем, — объясняет главврач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Игоревна Самошина, — что за минувшие выходные выявили сразу 38 наших земляков с подтверждённым диагнозом ковида. Эти цифры не могут не волновать докторов, поскольку за предыдущий месяц было отмечено чуть менее сотни заболевших. А всего, по данным на 8 число, уже зафиксировано 538 случаев.

Если смотреть по месяцам, начиная со второго квартала 2020-го года, когда нехорошая история с ковидом в нашем районе только начиналась, то картина выглядит следующим образом:

март — 0,

апрель — 5,

май — 95,

июнь — 31,

июль — 17,

август — 38,

сентябрь — 75,

октябрь — 128,

ноябрь — 97 случаев заболевания.

По состоянию на 8 декабря на лечении находятся 82 человека. 8 лечатся в ковидных госпиталях, 74 — амбулаторно.

По населённым пунктам заболевшие распределяются так:

Добринка — 54,

Плавица — 20,

Верхняя Матрёнка — 2,

Лебедянка — 1,

Дубовое — 2,

Паршиновка — 1,

Талицкий Чамлык — 1,

Хворостянка — 1.

Однако декабрь-то только в самом разгаре. И никто не хочет, чтобы новогодние праздники наши земляки омрачили себе болезнью. Поэтому на заседании оперштаба в очередной раз обратились к ответственным лицам с требованием по-прежнему строго вести разъяснительную работу с населением.

Добринцев попросили максимально отказаться от контактов с родственниками, приезжими из других населённых пунктов и городов. В очередной раз напомнили без острой необходимости не посещать людные места, носить маски и часто мыть руки.

Кроме того, напомнили о созданном в Добринском районе штабе волонтёрской помощи гражданам. В него могут обратиться лица старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Волонтёры доставят по заказу продукты первой необходимости и лекарства.

Позвонить можно по телефонам 112 и 2-19-00.

Если же вы сами хотите стать волонтёром, то звоните по телефонам 2-19-00 и 2-14-44.