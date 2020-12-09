Общество

Коронавирусом переболели более полутысячи жителей Добринского района

21 минута назад
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В минувший понедельник состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Добринского района.

— Это связано с тем, — объясняет главврач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Игоревна Самошина, — что за минувшие выходные выявили сразу 38 наших земляков с подтверждённым диагнозом ковида. Эти цифры не могут не волновать докторов, поскольку за предыдущий месяц было отмечено чуть менее сотни заболевших. А всего, по данным на 8 число, уже зафиксировано 538 случаев.

Если смотреть по месяцам, начиная со второго квартала 2020-го года, когда нехорошая история с ковидом в нашем районе только начиналась, то картина выглядит следующим образом:

  • март — 0,
  • апрель — 5,
  • май — 95,
  • июнь — 31,
  • июль — 17,
  • август — 38,
  • сентябрь — 75,
  • октябрь — 128,
  • ноябрь — 97 случаев заболевания.

По состоянию на 8 декабря на лечении находятся 82 человека. 8 лечатся в ковидных госпиталях, 74 — амбулаторно.

По населённым пунктам заболевшие распределяются так:

  • Добринка — 54,
  • Плавица — 20,
  • Верхняя Матрёнка — 2,
  • Лебедянка — 1,
  • Дубовое — 2,
  • Паршиновка — 1,
  • Талицкий Чамлык — 1,
  • Хворостянка — 1.

Однако декабрь-то только в самом разгаре. И никто не хочет, чтобы новогодние праздники наши земляки омрачили себе болезнью. Поэтому на заседании оперштаба в очередной раз обратились к ответственным лицам с требованием по-прежнему строго вести разъяснительную работу с населением.

Добринцев попросили максимально отказаться от контактов с родственниками, приезжими из других населённых пунктов и городов. В очередной раз напомнили без острой необходимости не посещать людные места, носить маски и часто мыть руки.

Кроме того, напомнили о созданном в Добринском районе штабе волонтёрской помощи гражданам. В него могут обратиться лица старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Волонтёры доставят по заказу продукты первой необходимости и лекарства.

Позвонить можно по телефонам 112 и 2-19-00.

Если же вы сами хотите стать волонтёром, то звоните по телефонам 2-19-00 и 2-14-44.

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