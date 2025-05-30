Кубок главы – у сборной России

На обновленном стадионе «Колос» прошли футбольные матчи на кубок главы администрации Добринского района

География участников говорит о масштабности мероприятия. В гости к нам приехали известные футболисты, в прошлом выступавшие за сборную команду России: семикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1991-1992 г.г., обладатель Кубка России 1993-1994, 1997-98, 2002-2003 г.г., обладатель Кубка чемпионов «Содружество» Дмитрий Хлестов (Москва); российско-казахстанский футболист, неоднократный чемпион и призёр многих чемпионатов Константин Головской (Москва); чемпион России 1999, 2000, 2001 в церемонии г.г., серебряный (1994) и бронзовый (1993, 1997, 2002) призёр чемпионатов России, обладатель Кубка России 1995, 2003 г.г. Юрий Ковтун (Ростовская область); мастер спорта СССР, чемпион СССР и России в составе «Спартака» 1987, 1989, 1996 г.г., обладатель Кубка Федерации футбола 1987 года Валерий Шмаров (Воронеж), бывший игрок Сборной России Дмитрий Кузнецов. В зрелищном футбольном турнире приняли участие команды «Факел» (Воронеж), «Рязань», «Тамбов», «Металлург» (Липецк), «Альтаир» (Добринка).

В числе гостей можно было увидеть депутата Липецкого областного Совета Павла Путилина, председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, руководителя Липецкой областной Федерации футбола Дмитрия Павлова.

В церемонии открытия турнира приняли участие вице-губернатор Липецкой области Роман Балашов и глава Добринского района Александр Пасынков. После торжественного поднятия флага руководителем муниципалитета и игроком сборной России Дмитрием Кузнецовым были отмечены спонсоры, оказавшие помощь при реконструкции стадиона. Р.Ю. Балашов и А.Н. Пасынков вручили благодарственные письма М.С. Зюзиной, А.В. Ванину, В.И. Демину, В.Г. Плешкову, Ю.А. Зайцеву, В.Ф. Стрельникову, Я.Ю. Кахиани, А.В. Жданову, С.И. Киньшину, Д.С. Бредихину, М.В. Тихонравовой, В.А. Корчагину, О.Ф. Овчаровой, а также руководителям ООО «Долина», ООО «Битюг», ООО «Пушкинское», КХ «Чара», ООО «Гелиос», ООО «Первомайское». За развитие футбольного движения в Добринском районе дипломом Российского футбольного союза награжден глава Богородицкого сельского поселения Александр Овчинников. Грамотами Липецкой областной федерации футбола наградили Николая Петушкова, Николая Жигулина и главу Добринского сельского поселения Николая Чижова.

Право первого удара по мячу, означавшему старт футбольных поединков, предоставили основателю футбольного движения в Добринском районе Николаю Васильевичу Петушкову. Он отпасовал мяч на бывшего игрока липецкого «Металлурга» Андрея Овчинникова, который переправил его юному футболисту Максиму Токареву, и последний забил гол в ворота.

После официальной части начались футбольные поединки. Один тайм длился 8 минут. Команды должны были провести по 5 матчей. Добринский «Альтаир» с первых же игр показал свой боевой характер. Четыре победы в четырех играх. Повержены «Факел», «Металлург», «Рязань», «Тамбов». Кубок главы района добринцам предстояло разыграть в финальном матче против игроков сборной России, которые также подошли к последней игре имея четыре победы в своем активе.

Сначала противостояние команд было равным. Атаки поочередно создавали и добринцы, и футболисты сборной России.

В одной из атак игроки последней команды сумели-таки «пробить» нашего голкипера и выйти вперед. «Альтаир» усилил давление на ворота соперника, но удачная комбинация более именитых футболистов завершилась еще одним взятием наших ворот.

В оставшееся до конца матча время добринцам не удалось забить ни одного мяча. Итог 2:0 в пользу сборной России. Обидное поражение на родном поле, но ведь уступили звездам Российского футбола.

После церемонии награждения бывший игрок сборной России Юрий Ковтун в беседе с корреспондентом «ДВ» признался, что ему понравился наш поселок, организация турнира, и отметил высокое качество футбольного поля.

— Самое главное, — сказал Юрий Михайлович, — чтобы это поле никогда не пустовало, привлекать сюда мальчишек, проводить различные турниры. Ведь звезды футбола зажигаются не только в столице, но и в российской глубинке.

По завершении ветеранских баталий на стадионе «Колос» прошел матч чемпионата Липецкой области по «большому» футболу, в котором паршиновский «Родник» разгромил добровский «Темп» со счетом 9:0. В этот же день чемпион области «Сокол» всухую переиграл в гостях «Лебедяньмолоко» 0:4, а казинский «Спартак» дома одолел ФК «Лев Толстой» 2:1. В следующие выходные «Родник» едет в Чаплыгин на встречу с местным «Авангардом».

В новом сезоне в чемпионате сыграют 17 команд, их на первом этапе разделили на две группы. Турнир в первой открыл матч во Льве Толстом. Гостивший на стадионе имени Ивана Ковешникова «Родник» своё игровое преимущество воплотил в голы после перерыва. Отличились Никита Платонов и Василий Мордовкин. Хозяева не позволили фавориту почивать на лаврах и благодаря голу Александра Нуждина гарантировали волнительную концовку. Тем не менее,1:2 в пользу гостей.

Правительство региона постоянно поддерживает областной спорт. По инициативе губернатора Игоря Артамонова проводятся десятки массовых спортивных турниров.

“Поддержка массовых спортивных турниров будет продолжена. Надеемся, что желающих принять в них участие будет еще больше”, – отмечает Игорь Артамонов.