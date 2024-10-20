В последнее время в соцсетях можно увидеть, как проводится розыгрыш лотереи на покупку пицц, блинчиков, пирожных, пирогов и пирожков и, конечно, главных призов — тортов. Деньги от мероприятия — фронту.

ПИРОГИ «ПОБЕДНЫЕ» ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ

«Для чего вся эта игра и кто её инициатор?» — наверняка таким вопросом задались многие наши читатели. Объясняю: всё просто. Выручка от продажи этих кондитерских изделий идёт на помощь нашим защитникам. Традиционно её проводит завуч по воспитательной работе Пушкинской школы Светлана Викторовна Скоробогатова, техническую часть непосредственного генерирования случайных чисел, то есть победивших билетов, организует её дочка Дарья, всё проводится в прямом эфире.

Автор текста тоже участвовала в этом процессе и даже выигрывала пиццу, правда, отказалась в пользу других игроков, поскольку для меня важен не выигрыш, а помощь нашим защитникам. У инициатора же этого мероприятия я спросила: — Кто Вас надоумил таким образом оказывать помощь?

Этот красивый торт — дело рук Светланы Скоробогатовой (справа). На розыгрыше лотереи он стоил несколько тысяч. Деньги от выручки — бойцам. Автор работы вручила его победительнице Галине Васильевне Бредихиной.

— На эту идею изначально подвигла группа из Липецка «Тепло наших рук», в которой состоит наша ученица Анна Лаушкина, они там масштабно готовят различные домашние блюда для бойцов, нередко тоже проводят подобные розыгрыши. Мы с односельчанами отвозили им туда продукты для готовки: яйца, молоко, муку, масло… Потом решили попробовать провести розыгрыш лотереи у себя.

Самую первую организовали в самый канун 2024-го года. Билетов было 100 по 100 рублей, но желающим их не хватило. Цена — символическая, обычно покупают по несколько, совершенно не думая о выигрыше.

— Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем неравнодушным моим коллегам и землякам, — продолжает Светлана Викторовна, боясь кого-то не назвать. — Когда бы мы ни бросили призыв о помощи, откликаются сразу, готовят дома различные блюда и несут на отправку бойцам, а не только для лотереи. Печёт и варит весь коллектив Пушкинской школы для фронта, а также наши сельские жительницы. Например, Галина Кулакова — пирожки и рулеты, Елена Журавкина пироги с вареньем, мы их «Победными» зовём. В последние две-три отправки родители наших школьников тоже приносили много выпечки.

Дочь С.В. Скоробогатовой Настя тоже всегда оказывает посильную помощь бойцам при выпечке продуктов.

Зимой, конечно, было проще различных блюд наготовить. По словам Светланы Викторовны, котлеты пекли, макароны по-флотски готовили и плов с уткой. В то же время никто не забывал, каково в сугробах, на морозе нашим защитникам…

— Мы обычно спрашиваем у координатора гуманитарной помощи бойцам СВО Алексея Атискова, когда они везут «за ленточку» груз, и накануне начинаем печь и варить.

ТОРТ ЗА НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ — ФРОНТУ

Главным призом в последнем осеннем розыгрыше был торт. Его разыграли в группе «ZOV Добринских казаков. ZA победу Добринский район». Билетов выкупили на него немало — 126 по 300 рублей каждый. За 37800 удалось его продать. И тут оказалось, что победительница не откликается, а в переводе денег обычно ж только имя-отчество указываются и фамилия одной буквой, адреса тем более там нет.

Никто из участников лотереи и не думал о выигрыше, как правило. Деньги перечисляли, понимая, что они пойдут на фронт. И вдруг — удача.

— Общими усилиями, через наши волонтёрские группы из различных сёл удалось установить, что Галина Васильевна Б. (Бредихина) проживает в Верхней Матрёнке, — рассказывает моя собеседница, — и я передала ей торт. Женщина очень удивилась и обрадовалась, поскольку, как и многие, она деньги, совсем не рассчитывая на победу, перевела, понимая, для кого они в принципе предусмотрены.

Надо сказать, что всем победителям С.В. Скоробогатова призы развозит на личном автомобиле. Как она выразилась, «самовывоза у них нет».

Учитель Пушкинской школы Мария Васильевна Кудряшова и для отправки бойцам сама готовит продукты, и в лотерее участвует. И, как оказалось, ещё побеждает.

Ещё такой опыт розыгрыша билетов пушкинские педагоги взяли по примеру одной из участниц их волонтёрской группы «Монолит» Виктории Артюховой, которая вяжет с дочкой игрушки и тоже разыгрывает их в прямом эфире. Деньги отправляет также на нужды защитников («ДВ» об этом писали).

Некоторым счастливчикам повезло сразу дважды! Виктория Артюхова сама разыгрывает свои вязаные игрушки и тут победила однажды.

— По этому же принципу моя коллега, воспитатель Новочеркутинского детсада Людмила Заева разыграла самодельные игрушки, мы с Дарьей тогда продали 50 билетов. — Ко Дню Победы Людмила Владимировна также делала значки.

Завуч школы вновь и вновь с уважением отзывается обо всех коллегах, кто беспрестанно участвует в благом деле. Так, например, Ольга Васильевна Копцева хорошо вяжет. И к одному из весенних розыгрышей она вязала подставки под пасхальные яйца.

— Галина Григорьевна Овчарова для лотереи печёт пирожки и хворост, а также со мной доставляет призы, Людмила Михайловна Горюшкина обычно выставляет синнабоны (булочки с помадкой).

Ну уж из семейства Скоробогатовых в этом процессе задействованы абсолютно все. Дочери Анастасия и Дарья обычно взбивают бисквит или крем, украшают выпечку, мама Светлана печёт всё, что на ум пришло: пиццу, различные пирожные, трубочки с кремом и торты.

Глава семейства Алексей Алексеевич — главный поставщик продуктов.

Теперь ещё к этому процессу они подключили и бабушку из Липецка. Заслуженный учитель РФ, ветеран педагогического труда Зоя Ивановна Свинцова весну и лето живёт у дочери Светланы в Пушкино и для бойцов печёт блинчики, на розыгрыш — тоже. Она рада оказать посильную помощь участникам СВО.

Мама С.В. Скоробогатовой Зоя Ивановна Свинцова, заслуженный учитель РФ, для лотерейных билетов обязательно печёт блинчики. Это одна из обязательных номинаций во время розыгрыша.

Разумеется, всё делают люди по зову души, из своих продуктов, при розыгрыше от продажи билетов не оставляют ничего себе на покупку хоть сливочного масла, хоть муки для следующего раза… Более того, если человек купил много билетов, но госпожа удача не на его стороне, то организаторы мероприятия для таких участников обязательно предусматривают «утешительный» приз в виде того же набора пирожков или хвороста.

Деньги перечисляют Алексею Атискову. Координатор гуманитарной помощи СВО всегда знает, что необходимо закупить для военных.

АРМИЯ РАСШИРЯЕТСЯ

— Через районную газету хотим сказать огромное спасибо за помощь руководителю хозяйства Марине Владимировне Тихонравовой, она безвозмездно дала нам 10 мешков муки по 25 килограммов, мы ей даже с липецкой группой «Тепло твоих рук поделились». И сами на целый год теперь обеспечены мукой, — благодарит спонсора педагог.

Помимо розыгрыша билетов, Скоробогатовы с коллегами ещё готовят в последнее время для бойцов рыбные консервы. И благодарят за помощь в этом деле Анастасию Максимову, которая провела весь процесс варки.

— Скажите, армия приобретателей лотерейных билетов расширяется или в розыгрыше участвуют одни и те же люди? — задаю вопрос собеседнице.

— Конечно, расширяется. Если на первом экспериментальном туре мы только сотню билетов реализовали, не хватило, ещё немного добавляли, то в последний раз их уже было 300.

Тут, наверно, всем понятно, что билетов можно и тысячу с лишним продать, но столько много приготовить выпечки для победителей не так-то легко и просто. И опять, боясь пропустить самых активных приобретателей, Светлана Викторовна старается перечислить таких людей. Это местные жительницы Валерия Ермохина, Светлана Чикалова, муж которой был участником СВО, а также Светлана Зубарева и педагог школы Любовь Кудряшова, её супруг сейчас находится в зоне боевых действий. Называет их инициатор лотереи не для того, чтоб прославить через газету, а как пример остальным.

— Как Вы всё успеваете, ведь такая тяжёлая работа, да ещё и домашние женские дела никто не отменял? — спрашиваю у Светланы Викторовны. И она твёрдо ответила:

— Я фронту тем, что в моих силах, помогала, помогаю и буду помогать, пока не придёт Победа. Домашние дела, если что-то не успею, подождут. И отдохнём потом вместе с защитниками, когда они с Победой вернутся домой.

Остаётся таким людям сказать: «Дай вам Бог здоровья».