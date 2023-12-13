В минувший понедельник в Москве был дан старт празднованиям в честь 70-летнего юбилея Липецкой области. На торжественном открытии по такому случаю побывала и солидная делегация Добринского района, которую возглавил руководитель муниципалитета Александр Пасынков. Начало торжествам было положено в Государственном Кремлевском дворце.

Липецкая область появилась на карте нашей страны 6 января 1954 года, когда был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании нашего региона.

До начала официальной части москвичи и гости столицы, в том числе и добринцы, побывали на выставке «Липецкая земля», которая разместилась в фойе Кремля. На ней были представлены достопримечательности Липецкой области, среди которых романовская игрушка, рояльная гармошка, елецкие кружева и многое другое. Главным экспонатом стала карта Липецкой области, которую вышили рукодельницы из каждого района.

На торжественном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце присутствовали Полномочный представитель Президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щёголев, министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, министр юстиции России Константин Чуйченко и губернатор нашего региона Игорь Артамонов со своей супругой.

В приветственном слове к собравшимся Игорь Георгиевич отметил, что Липецкая область — это один из самых молодых регионов современной России, но своими показателями в развитии он доказал, что это самодостаточная территориальная единица на карте нашего государства. И несмотря на то, что юбилей региона еще только впереди, торжества по этому поводу начинаются уже сейчас.

А после официальной части многочисленную аудиторию Государственного Кремлевского дворца своим выступлением порадовали артисты театра танцев «Казаки России». Они подготовили для зрителей вокально-хореографический спектакль по известному произведению Михаила Шолохова «Тихий Дон». Окончание выступления зрители встречали стоя и бурными аплодисментами.

Не менее ярким и красочным был второй день пребывания добринской делегации в Москве. Много эмоций осталось у ее участников после посещения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Одним из самых многочисленных по посещаемости был павильон Липецкой области. Именно предстоящий юбилей региона был основной темой экспозиции. Были представлены все основные достижения нашего края в экономике, туризме, спорте. В павильоне гости могли познакомиться с историей одного из древних городов России — Ельца, считающейся яблочной столицей России Лебедяни. Было отмечено, что наш регион — единственный в России, где в каждом районе есть плавательный бассейн. Ежегодно в Липецкой области проходит крупнейший в стране международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг».

Выставка-форум будет проходить до 12 апреля 2024 года и каждый желающий сможет на ней побывать.