Липчанка стала амбассадором Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

В 34 регионах России выбраны официальные представители шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Липецкую область в амбассадорской программе представит руководитель пресс-службы форума «Область будущего» и Центра молодежи Липецкой области Наталья Толстых.

Амбассадоры проекта — это авторы социально значимого контента, которые объединяют вокруг себя сообщества и формируют современную медиасреду страны. Чтобы войти в их число, кандидаты прошли многоэтапный конкурсный отбор: от видеовизитки до творческих заданий и собеседования. Всего на участие было подано более тысячи заявок из 78 регионов.

«Сегодня «ТопБЛОГ» объединяет уже более 300 тысяч участников по всей стране, и амбассадоры — это наша опора в регионах. В шестом сезоне к команде присоединились сильные авторы из 34 регионов, которые собирают вокруг себя аудиторию, запускают инициативы и формируют новые точки роста для медиасообщества. Их задача — стать проводниками для начинающих авторов, помогать ориентироваться в медиасреде и делать свои регионы заметными в медиапространстве», — отметил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Наталья Толстых — полуфиналист второго сезона «ТопБЛОГа», организатор событий в сфере медиа и развлечений. Ее путь в блогинге начинался с тревел-контента о путешествиях по миру и Липецкой области. Участие в проекте «ТопБЛОГ» в 2022 году стало для нее точкой роста: сообщество единомышленников помогло структурировать многогранный опыт — от руководства пресс-службой до волонтерства — и превратить его в историю личного бренда.

«Мой блог — это пространство живого диалога, где нет места скучным отчетам. Моя фишка — в честности и принципе «проверено на себе». Я делюсь личным опытом грантополучателя, организатора мероприятий и волонтера. Показываю не только парадную картинку форумов, но и их закулисье, создавая эффект погружения. Для меня важны обмен опытом и сообщество единомышленников, поэтому я продолжаю развивать медиаграмотность в регионе», — поделилась Наталья Толстых.

Миссия Натальи — через личный пример вдохновлять молодежь на создание контента с глубоким смыслом, где за каждым постом стоят искренность, ответственность и желание делать мир вокруг лучше. В апреле стартует шестой сезон «ТопБЛОГа», и амбассадоры станут его активными участниками: будут проводить образовательные встречи, запускать региональные медиапроекты и выступать на ключевых событиях индустрии.В команде амбассадоров 2026 года — представители самых разных сфер: учителя, врачи, ученые, предприниматели, тревел-блогеры, студенты, активисты и спортсмены. Такое разнообразие опыта позволяет говорить с аудиторией на живом языке и усиливает влияние проекта в регионах. Самые активные амбассадоры будут приглашены на финал шестого сезона «ТопБЛОГа».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.

«Липецкая область гордится своей молодежью. Мы создаем все условия, чтобы талантливые ребята могли реализовать себя дома — будь то наука, спорт, IT или медиа. У нас растет поколение неравнодушных, профессиональных и современных авторов, которые не боятся заявлять о себе на всю страну. Уверен, пример Натальи вдохновит сотни других липецких ребят», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.