Наша Татьяна – леди скромность

Недавно в Задонском центре культуры и досуга состоялся межрайонный реабилитационный конкурс «Леди ВОС», организованный в рамках реализации социально значимого проекта «Интерактивное пространство для реабилитации инвалидов по зрению», поддержанного министерством внутренней политики Липецкой области с целью популяризации физической культуры и здорового образа жизни, а также развития инклюзии и пропаганды адаптивного спорта.

В начале мероприятия участников приветствовали специалист по социокультурной и спортивной реабилитации Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых Любовь Васильевна Воробьева, заместитель главы администрации Задонского муниципального округа Сергей Александрович Орусь и председатель Задонского филиала ЛОО ВОС Любовь Александровна Рублёва. Они пожелали конкурсанткам удачи. Мероприятие объединило талантливых и творческих женщин с ограниченными возможностями зрения, став для многих из них первым выходом на большую сцену.

Добринский филиал ЛОО ВОС представляла Татьяна Николаевна Ларина. Участницы продемонстрировали яркие визитные карточки, костюмы и оригинальные сценические номера, показав свое умение выступать перед зрителями.

Признания в любви в необычных образах вызвали восторг публики, а задания на смекалку проверили участников на наличие чувства юмора и находчивость.

Такие мероприятия помогают женщинам раскрывать свои способности и чувствовать уверенность вне зависимости от результатов.

По итогам проведения конкурса определялись победители по разным номинациям. Представительница Добринского филиала ЛОО ВОС стала лучшей в номинации «Леди скромность».

Поздравляем всех победителей и благодарим организаторов за проведение этого замечательного конкурса.

Виктор АГАРКОВ,

председатель Добринского филиала ВОС.