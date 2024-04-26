Липецкая Мультиспортивная детская лига заняла второе место в народном голосовании среди полуфиналистов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Авторы проекта награждены сертификатом на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета.

«Этот проект нравится липчанам, а теперь его оценили и на всероссийском уровне. Радует, что наш регион не только инициирует такие проекты, но и берется за их воплощение и масштабирование. Скоро, например, у нас появится семейная мультилига», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Итоги четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» подведены 25 апреля в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия». На торжественной церемонии присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». За четыре сезона на конкурс «Ты в игре» поступило более 16 тысяч заявок со всей страны. Участниками четвертого сезона стали авторы 5060 проектов.