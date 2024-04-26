Художники сделали эскизы промышленных объектов грязинской площадки ОЭЗ «Липецк». Позже наброски превратятся в полноценные картины. Источниками вдохновения стали административно-деловой центр экономической зоны, «Липецкий кофейный завод» и предприятие «ОБО Беттерманн производство». Писали в разных стилях – маслом, гуашью, делали наброски акварельными мелками и карандашом. Для предприятия такой опыт также оказался первым. Его готовы повторить.

«Когда мне поступило приглашение поучаствовать в таком промышленном пленэре, я сразу согласилась, потому что ни разу не была в особой экономической зоне. Я очень люблю кофе, поэтому среди предложенных локаций выбрала кофейный завод. Здесь красиво и вкусно пахнет кофе», – поделилась художница Ирина Казанцева.

«Очень любопытно наблюдать, как производственный и творческие процессы пересекаются, какой из этого получается симбиоз. Желаем победы художникам, которые работали на нашем предприятии. Возможно, рассмотрим условия приобретения картин», – рассказал начальник производства по обработке металлов Борис Руднев.

Все работы художников – конкурсные. В начале 2025 года в Москве пройдет их выставка, а жюри фестиваля выберет лучшие картины и вручит победителям призы.