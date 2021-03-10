Первое место в рейтинге авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт» за февраль 2021 года с большим отрывом от второго места вновь занимает Липецкая область. В феврале в дайджест вошли 16 публикаций из нашего региона. Две публикации отмечены редакцией как «Лучшая инвестновость дня». Наибольшее количество баллов приходится на рубрики «Промышленность» и «ТЭК».

Руководство региона проводит активную инвестиционную политику. Так, в 2020 году Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства — один из инструментов, входящий в инфраструктуру поддержки предпринимателей в регионе, — предоставил 45 поручительств (гарантий) в размере 219,5 млн рублей. Объем финансовой поддержки (кредитов) при гарантийной поддержке Фонда составил порядка 590 млн рублей.

В области эффективно функционирует особая экономическая зона «Липецк», регион вкладывает средства в развитие ее инфраструктуры. В прошедшем месяце ОЭЗ «Липецк» получила технические условия для выполнения работ по подключению проектируемого газопровода-отвода и газораспределительной станции в Елецком участке ОЭЗ «Липецк». Сумма инвестиций составит порядка 200 млн руб. Производительность составит 30 тыс. куб. м/час. В результате постоянно увеличивается количество резидентов ОЭЗ. В феврале свидетельство о статусе резидента ОЭЗ «Липецк» получили две компании. ООО «ЮНИОНСПЕД» реализует инвестиционный проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет с суммой инвестиций 200 млн руб. на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк». Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на январь 2022 года. Компания «Август» на территории Елецкой площадки ОЭЗ построит логистический комплекс с функцией распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области и соседних регионов. Объём инвестиций в проект составит свыше 500 млн рублей. Мощность комплекса — более 20 тысяч палетомест.

В отрасли «Промышленность» большинство сообщений связано с НЛМК. В феврале НЛМК завершил масштабный проект по модернизации доменной печи №4 мощностью 2,1 млн тонн чугуна. Инвестиции в проект составили более 23 млрд рублей. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Всю образующуюся в процессе производства металла пыль будет улавливать высокоэффективная газоочистка. Степень очистки составит 99,9%, что соответствует показателям наилучших доступных технологий. Новость отмечена редакцией как «Лучшая инвестновость дня».

В регионе внедряются современные инновационные цифровые технологии. В 2020 году современными автоматизированными системами учета электроэнергии (АСУЭ) оборудованы 611 подстанций. Мероприятия проводятся в рамках концепции цифровой трансформации, являющейся необходимым условием эффективного функционирования современной электроэнергетики и дальнейшего повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей. В текущем году АСУЭ будут оборудованы еще 301 питающий центр низкого напряжения филиала.

«Росэлектроника» завершила испытания беспилотного комплекса для мониторинга ЛЭП в Липецкой области. Благодаря специальным беспилотникам объект сможет в автоматическом режиме собирать, передавать и анализировать данные о состоянии сетей. Это поможет быстро выявить угрозы на ранних стадиях, снизить аварийность и сократить время поиска повреждений ЛЭП. Помимо беспилотника, работу комплекса будут обеспечивать многофункциональные зарядные станции и специальное программное обеспечение. Заказчиком создания проекта выступила компания «Россети-Центр», головным исполнителем — концерн «Вега» (дочерняя структура «Ростеха», входящая в холдинг «Росэлектроника»). Новость отмечена редакцией как «Лучшая инвестновость дня».

Цифровые технологии приходят в сельскую местность региона. «Ростелеком» завершил третий этап проекта «Цифровизация сельских поселений». Современные услуги связи по технологии CPON стали доступны жителям более 10 тысяч домохозяйств в девяти районах региона. Для этого специалисты компании проложили более 200 километров оптоволокна.

В отрасли «ЖКХ и инфраструктура» «Ростелеком» запустил систему мониторинга сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для ОБУ «Центр по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области». Решение помогает заказчику настроить собственный сценарий контроля за площадками сбора мусора и прилегающими к ним территориям, а также за участниками процесса вывоза бытовых отходов. Сервис разработан на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения.

Напомним, что Липецкая область находится в числе 34 регионов России с положительной динамикой инвестиций по итогам 2020 года.