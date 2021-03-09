Более половины регионов России продемонстрировали спад инвестиций в 2020 году, заключают эксперты РИА рейтинг.

Положительную динамику инвестиций в основной капитал в 2020 году показали 34 субъекта РФ, в одном регионе объем инвестиций не изменился, в 50-ти произошел спад.

Лидерами по инвестициям в основной капитал на душу населения являются северные регионы: Ненецкий АО (2046 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий АО (1975 тысяч рублей) и Чукотский АО (629 тысяч рублей).

Самые низкие показатели инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2020 года отмечены в Карачаево-Черкесской Республике (40,1 тысяч рублей), Костромской области (41,2 тысячи рублей), Республике Ингушетия (42,8 тысячи рублей).

Липецкая область в рейтинге расположилась на 20 месте. Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя региона в 2020 году составил 146,7 тысяч рублей.

Липецкая область оказалась в числе 34 субъектов РФ, которые продемонстрировали положительную динамику инвестиций в прошедшем году – рост 0,7%.

Лидерами по положительной динамике инвестиций в основной капитал в 2020 году являются: Республика Калмыкия, Хабаровский край, Республика Марий Эл.

Наиболее сильное ухудшение динамики имело место в Республике Саха (Якутия), где объем инвестиций в основной капитал снизился на 49,1% к уровню прошлого года. На 40,9% снизились инвестиции в г. Севастополь и на 39% – в Республике Алтай.