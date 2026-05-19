Липецкие хирурги спасли пациента после клинической смерти

В Липецкой областной больнице успешно прооперировали жителя региона, который перенёс клиническую смерть. Николай Федюнин потерял сознание – врачи зафиксировали остановку сердца, реанимировали мужчину и выполнили две сложные операции – на сонной артерии и на сердце. Обе завершились успешно, пациент уже переведён из реанимации в палату и чувствует себя хорошо.

«Чувствую просто эйфорию – всё-таки с того света вернулся. Думаю, как бы выздороветь поскорее и к внукам вернуться», – поделился Николай Федюнин.

Ещё год назад такого пациента пришлось бы везти в столицу. Но теперь в Липецке есть свой Центр кардиохирургии. Он открылся по поручению губернатора региона Игоря Артамонова на базе областной больницы.

Сначала врачи Центра проводили одну-две операции на открытом сердце в неделю. Команда выросла, и сегодня такие вмешательства проходят практически ежедневно. Медики уза самые сложные случаи, когда требуется сразу несколько операций. Вместе работают специалисты из разных отделений – это позволяет избавлять пациентов от ряда опасных заболеваний за один раз.

«Огромное спасибо нашим докторам за каждую спасённую жизнь, за собранность и уверенность, за талант, мастерство и любовь к людям. На такое способен не каждый. Вы – можете. И мы вас бесконечно ценим», – поблагодарил врачей губернатор.