Особый противопожарный режим вводится в лесах Липецкой области с 20 мая

Особый противопожарный режим в лесах Липецкой области вводится на период с 20 мая по 30 сентября в связи с установившейся сухой и жаркой погодой в целях обеспечения пожарной безопасности постановлением правительства Липецкой области №255 от 15 мая. Он устанавливается в границах Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского лесничеств на землях лесного фонда и Липецкого лесничества, расположенного на землях городского округа Липецка.

В это время в лесах запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, а также использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима влечет наложение штрафа (ч.3 ст. 8.32 КоАП РФ): на граждан – от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей. При обнаружении возгораний в лесу липчан просят звонить по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.

«Особый противопожарный режим в лесах — ситуация серьёзная. Будьте аккуратнее с огнем даже рядом с лесом. Увидели дым — сразу звоните спасателям. Пожар проще потушить в самом начале», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.