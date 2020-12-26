Липецкие музыканты Олег и Ирина Ножкины совместно с кавер группой “Аля-ска” записали песню “Новогодняя”. Композиция получилась очень теплая и позитивная, хотя в ней и затронули, пожалуй, главную и не очень приятную тему уходящего года – пандемию коронавируса.

В песне звучат такие слова:

“Всем тем, кто выжил, желаем счастья, богатства, радости, удачи и здоровья! Все повторится, все будет снова. Мы поздравляем всех тех, кто выжил, с Новым годом!”.

“В ней мы полностью отказались от звукового дизайна. Максимально живой звук. Без фильтров и монтажа, с первой репетиции. 100% live. Только смысл и эмоции”, – рассказал Олег Ножкин о видео, которое выложил на своей странице в социальной сети.

Кстати, его супруга Ирина Ножкина (в девичестве Дьякова) – наша землячка, родом из Плавицы. Еще раз отметим ее талант. Гордимся!