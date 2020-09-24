Липецкие журналисты завоевали максимальное число наград на форуме «Вся Россия – 2020»

Более 20 наград получили липецкие журналисты на XXIV форуме современной журналистики «Вся Россия -2020». Он проходил в Сочи с 20 по 24 сентября. Сегодня состоялась церемония награждения победителей творческих конкурсов.

Дипломантами и победителями стали представители районных и областных средств массовой информации. Проект Издательского Дома «Липецкая Газета» «Наш Бунин» признан лучшим в номинации Спецпроект.

За лучший дизайн первое место получила газета «Добринские вести».

Сразу четыре награды у телерадиокомпании «Липецкое время». Отмечен дизайн телевизионных интернет-новостей, высокую оценку получила работа радиожурналиста «Липецк FM»Елены Мещеряковой, а также телеоператоров Анатолия Гончарова и Олега Писарева.Россыпь наград у Издательского Дома «Липецкая Газета».

В числе дипломантов – журналисты холдинга Александр Гришаев, Олеся Скворцова, Ирина Черешнева, Тамара Юдина, Сергей Банных.Четыре диплома в копилке газеты Задонская правда, три награды получило издание «Сельская Нива» Липецкого района.

Также отмечены газета Елецкого района «В краю родном», добровское издание «Знамя октября», городская газета Ельца «Красное знамя».

Кроме того, в торжественной обстановке четыре представителя средств массовой информации из Липецкой области были приняты в Союз журналистов России. Корреспондент радио «Липецк FM» Максим Бобро, сотрудники Издательского Дома «Липецкая Газета» Михаил Проскуряков и Олеся Азарова, а также журналист газеты «Задонская правда» Александра Попова получили удостоверения из рук председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва.