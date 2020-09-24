Дизайн газеты “Добринские вести” признали лучшим в России!

Пятый день Форума современной журналистики «Вся Россия-2020» завершился награждением дипломантов и победителей конкурсов Союза журналистов России.

Газета “Добринские вести” стала победителем в номинации «Лучший дизайн». Такой новостью поспешила поделиться главный редактор районной газеты Тамара Шигина, которая принимает участие в форуме.

На суд жюри было подано 79 работ от газет, веб-сайтов и телекомпаний из разных регионов страны. В прошлом году “Добринские вести” тоже становились призером в данной номинации. Приятно, что наш труд высоко ценят не только преданные читатели, но и жюри такого престижного конкурса. Будем и дальше стараться держать эту высокую планку!





Добавим, что 2-е место в номинации “Лучший дизайн” присудили телекомпании “Липецкое время” за дизайн программы “Новости интернета” (главный редактор – Руслан Харсиев).

Отличились и наши коллеги из издательского дома “Липецкая газета”. Его директор Оксана Эсаулова получила награду за спецпроект «Наш Бунин», который занял 1 место в номинации «Спецпроект/акция года».

Еще несколько представителей липецких СМИ стали дипломантами профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия-2020».

Анатолий Гончаров и Олег Писарев из ТРК “Липецкое время” отмечены дипломами за операторскую работу «Тербунский рубеж».

Газеты «Задонская правда» и «Сельская нива» (Липецкий район) стали дипломантами в номинации “Лучший дизайн”.

Сразу трех представителей Липецкой области отметили в номинации «Лучшая авторская публикация/программа»:

– Роман Демин, главный редактор городской газеты Ельца “Красное знамя”, – за материал «Зачем я писал на рейхстаге»

– Елена Мещерякова, радиостанция Липецк FM, – за программу «Спасая ребёнка – спасаешь несколько жизней»

– Владимир Плотников, газета «Задонская правда», – за материал «Записки реаниматолога «Я жить не хочу!»

Дипломантами конкурса в номинации «Спецпроект/акция года» стали:

– газета «В краю родном» (Елецкий район), которая подготовила спецпроект «Россия санкций не боится»

– газета «Знамя Октября» (Добровской район) – за спецпроект «Страницы истории»