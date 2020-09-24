Дизайн газеты “Добринские вести” признали лучшим в России!

Пятый день Форума современной журналистики «Вся Россия-2020» завершился награждением дипломантов и победителей конкурсов Союза журналистов России.
Газета “Добринские вести” стала победителем в номинации «Лучший дизайн». Такой новостью поспешила поделиться главный редактор районной газеты Тамара Шигина, которая принимает участие в форуме.
На суд жюри было подано 79 работ от газет, веб-сайтов и телекомпаний из разных регионов страны. В прошлом году “Добринские вести” тоже становились призером в данной номинации. Приятно, что наш труд высоко ценят не только преданные читатели, но и жюри такого престижного конкурса. Будем и дальше стараться держать эту высокую планку!
Добавим, что 2-е место в номинации “Лучший дизайн” присудили телекомпании “Липецкое время” за дизайн программы “Новости интернета” (главный редактор – Руслан Харсиев).
Отличились и наши коллеги из издательского дома “Липецкая газета”. Его директор Оксана Эсаулова получила награду за спецпроект «Наш Бунин», который занял 1 место в номинации «Спецпроект/акция года».
Еще несколько представителей липецких СМИ стали дипломантами профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия-2020».
Анатолий Гончаров и Олег Писарев из ТРК “Липецкое время” отмечены дипломами за операторскую работу «Тербунский рубеж».
Газеты «Задонская правда» и «Сельская нива» (Липецкий район) стали дипломантами в номинации “Лучший дизайн”.
Сразу трех представителей Липецкой области отметили в номинации «Лучшая авторская публикация/программа»:
– Роман Демин, главный редактор городской газеты Ельца “Красное знамя”, – за материал «Зачем я писал на рейхстаге»
– Елена Мещерякова, радиостанция Липецк FM, – за программу «Спасая ребёнка – спасаешь несколько жизней»
– Владимир Плотников, газета «Задонская правда», – за материал «Записки реаниматолога «Я жить не хочу!»
Дипломантами конкурса в номинации «Спецпроект/акция года» стали:
– газета «В краю родном» (Елецкий район), которая подготовила спецпроект «Россия санкций не боится»
– газета «Знамя Октября» (Добровской район) – за спецпроект «Страницы истории»