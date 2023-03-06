Концерт из цикла, посвященного 150-летию великого русского композитора «Сергей Рахманинов. Наследие» состоится 10 марта в Доме музыки в Липецке. Доступна Пушкинская карта.

Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. «Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие концерты делают ее еще ярче», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В исполнении Липецкого симфонического оркестра прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром №4, соч. 40, а также Каприччио на цыганские темы, соч. 12, солирует лауреат международных конкурсов Сергей Терехов (фортепиано, Липецк). «Этот концерт соль минор был начат в Москве в 1914–1917 годах, – рассказала музыковед, художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская. – И был завершен Сергеем Рахманиновым уже в эмиграции спустя десятилетие. Трагическое мироощущение композитора связано и с тоской по покинутой России, и с поисками своего места в меняющемся мире. Вместе с тем, Четвертый концерт – продолжение линии романтических Второго и Третьего концертов. В Липецке это произведение исполняется впервые».