При поддержке губернатора Липецкой области, Липецкого областного Совета депутатов, партии «Единая Россия» для военнослужащих закуплены необходимые средства защиты на общую сумму 2 млн рублей. Сегодня председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и первый заместитель губернатора Александр Рябченко передали бронежилеты липецкому подразделению Росгвардии.

– Это средства защиты российского производства. У каждого – свой сертификат. Бронежилеты имеют максимально возможный класс защиты. Такие используют в основном бойцы разведывательных и штурмовых подразделений, – рассказал руководитель регионального штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» Дмитрий Батищев.

– Это уже не первая поставка спецсредств от нашего региона. В ближайшее время экипировка будет доставлена липчанам в зону СВО. Она должна стать подспорьем для сотрудников спецподразделений, выполняющих особые задачи в зоне СВО, поможет уберечь бойцов от ранений, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.