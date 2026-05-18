Липецкий журналист занял первое место в ЦФО в конкурсе по освещению цифровой трансформации

Региональные итоги 15-го конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» подвели в Ярославской области. В этом году на конкурс было допущено 248 работ от 146 представителей медиасферы Центральной России. Еще 38 работ на конкурс пришло в пяти специальных номинациях от спонсоров. В номинации «Печатные СМИ» первое место присудили Сергею Малюкову из «Липецкой газеты» за работу «Телефон по цене жигуленка: как в Липецке появилась сотовая связь».

В июле победителей основных номинаций и призеров спецноминаций ждет подведение итогов федерального этапа конкурса. Лучшие из них в августе посетят Арктику. «Липецкие журналисты неоднократно становились победителями и призерами этого конкурса в прошлые года. Удачи – войти в число лучших и в этом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.