Волонтеры привели в порядок 25 памятников архитектуры Липецкой области

Ежегодная акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» завершилась в Липецкой области. В этом году в ней приняли участие больше 300 волонтёров, которые привели в порядок 25 памятников архитектуры разных эпох. Всего в рамках акции состоялся 31 субботник, лекция и творческая встреча при организационной поддержке Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

В Чаплыгинском муниципальном округе волонтёры наводили порядок на территории музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского: мыли окна, чистили дорожки и благоустраивали парк. В Задонском округе убрали территорию возле двух объектов — краеведческого музея и центральной библиотеки.

Там же на базе бывшего второго корпуса КПУ центр помощи семье и детям «Большая медведица» организовал интерактивную лекцию «Культурное наследие Липецкой земли». В Лев-Толстовском районе субботник прошёл у памятника федерального значения — дома, в котором умер Лев Николаевич Толстой, а для участников провели экскурсию об истории железнодорожной станции Астапово. В Становлянском округе волонтёры благоустроили территории церкви Воздвижения в селе Соловьёво и Покровской церкви в селе Злобино. В Усмани порядок навели у двух памятников: здания гимназии на улице Карла Маркса, 57, и башен подворья Усманского Софийского девичьего монастыря на улице Свободной, 148.

«Наши памятники истории и культуры — это не просто старые здания, это летопись Липецкой земли, наша идентичность и гордость. Отрадно видеть, что с каждым годом к акции присоединяется всё больше волонтёров, молодёжи и людей старшего поколения. Общая задача — сберечь эти уникальные объекты для будущих поколений. Спасибо каждому, кто внёс свой личный вклад в сохранение культуры родного края», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.