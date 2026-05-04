«Литературные сезоны на Липецкой земле» поддержал Президентский фонд культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив по итогам второго конкурса 2025 года поддержал проект «Литературные сезоны на Липецкой земле». Инициатором проекта выступил Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, оператор проекта — центр «Мы вместе».

Проект, задуманный и разработанный на базе ЕГУ им. И.А. Бунина, объединит знаковые литературные места региона, ключевые литературные события, современные форматы популяризации литературного творчества и чтения. Его цель — организовать в Липецкой области цикл взаимосвязанных мероприятий, направленных на популяризацию творчества известных писателей, развитие интереса к культурному наследию и современной литературе с использованием как традиционных, так и актуальных мультимедийных подходов, объясняют организаторы.

В рамках проекта пройдут фестивали «Антоновские яблоки», «ЛевитовФест», а также литературные слэмы, подкасты «Литературный код Липецкой земли», мастер-классы и интерактивные экскурсии в усадьбе Буниных в Озёрках, историческом центре Ельца, селе Доброе. Мероприятия проведут с 1 июня по 31 октября 2026 года.

«Поддержка проекта Президентским фондом культурных инициатив — это знак высокого качества проработки идеи нашим университетом. Уверен, что „Литературные сезоны“ объединят жителей и гостей региона вокруг наших традиционных ценностей и дадут новый импульс развитию событийного туризма», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.