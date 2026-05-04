Звёзды телешоу «Титаны» давали мастер-классы детям в Ельце

Участники популярного федерального телешоу «Титаны» прибыли в Липецкую область, чтобы провести серию мастер-классов для юных ельчан. Помимо тренировок, именитые спортсмены сыграли товарищеский матч по мини-футболу с командой правительства региона, в котором уступили хозяевам поля. Итоговый счёт встречи — 9:7 в пользу принимающей стороны. Состязание прошло во Дворце спорта имени А. Петрова в Ельце.

Одним из ярких моментов для ребят стала серия пенальти против вратаря «Титанов» Дениса Пархоменко: забит гол ему пытались не только спортсмены, но и дети-участников СВО и те, кто растёт в многодетных семьях. Параллельно шли занятия с четырёхкратным призёром Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, гимнасткой Марией Пасека и её коллегой по шоу Оксаной Яшанькиной — тренировки проводились в залах Дворца спорта. Лыжное занятие под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2010 года состоялось на Городской лыжной базе. Завершился день спорта автограф-сессией для всех желающих.

«Большое спасибо именитым спортсменам, что приняли наше приглашение. Для детей это событие на всю жизнь и мощная мотивация добиваться поставленных целей», — поблагодарил гостей губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также «Титаны» посетили Реабилитационный центр для детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Седьмой лепесток». Оба корпуса учреждения — жилой и медико-реабилитационный — капитально отремонтированы, закуплено новейшее оборудование для восстановления и современная мебель. Участники шоу высоко оценили уровень центра и подарили ребятам реабилитационные брусья с платформой «шаг-барьер», спортивную форму и мячи.