На 53 сессии регионального парламента депутаты одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2021 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 лучших семей региона.

Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Награду вручают супругам, состоящим в зарегистрированном браке более 15 лет, за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций.

Лауреаты, которые будут награждены в этом году, воспитывают 87 детей. Одна из супружеских пар состоит в браке 61 год.

На сессии принято решение присудить награду:

Барабановым Павлу Владимировичу и Евгении Васильевне, поселок свх. Агроном Лебедянского района;

Гаршиным Виктору Петровичу и Зинаиде Ивановне, поселок им. Ильича Добринского района;

Гераськиным Владимиру Федоровичу и Антонине Егоровне, деревня Петровское Тербунского района;

Голощаповым Михаилу Викторовичу и Виктории Геннадьевне, город Грязи Грязинского района

Денисовым Евгению Сергеевичу и Ирине Николаевне, село Меньшой Колодезь Долгоруковского района;

Дорошенко Сергею Владимировичу и Елене Викторовне, город Липецк;

Друговым Сергею Ивановичу и Наталии Васильевне, город Липецк;

Ефановым Алексею Николаевичу и Татьяне Михайловне, село Боринское Липецкого района;

Животворевым Андрею Клавдиевичу и Людмиле Ивановне, село Доброе Добровского района;

Жировым Николаю Дмитриевичу и Татьяне Николаевне, город Чаплыгин Чаплыгинского района;

Захаровым Андрею Викторовичу и Анне Васильевне, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;

Ивановым Николаю Николаевичу и Ольге Николаевне, город Усмань Усманского района;

Каковкиным Константину Михайловичу и Татьяне Николаевне, город Липецк;

Калинину Алексею Михайловичу и Лазаревой Юлии Евгеньевне, город Липецк;

Кондуровым Виталию Викторовичу и Любови Николаевне, город Елец;

Косякиным Александру Николаевичу и Оксане Сергеевне, поселок Лески Краснинского района;

Лисовым Сергею Михайловичу и Елене Алексеевне, село Новое Дубовое Хлевенского района;

Невенченко Алексею Анатольевичу и Татьяне Александровне, город Задонск Задонского района;

Поляковым Андрею Борисовичу и Наталье Владимировне, город Елец;

Пузатых Павлу Николаевичу и Елене Владимировне, деревня Хмелинец Елецкого района;

Рашидовым Гаджибалу Ахмедхановичу и Зарият Гаджимирзаевне, деревня Рыхотка Данковского района

Селищевым Денису Владимировичу и Татьяне Владимировне, село Волово Воловского района;

Фароновым Сергею Александровичу и Татьяне Михайловне, город Липецк;

Шкуновым Александру Михайловичу и Татьяне Анатольевне, село Становое Становлянского района;

Щегловым Николаю Петровичу и Зое Николаевне, село Преображенье Измалковского район

Зинаида Ивановна и Виктор Петрович ГАРШИНЫ из п. Ильича, не веря в предрассудки о том, что будут всю жизнь маяться, поженились 1 мая 1979-го. И с тех пор вместе. У них трое детей и уже 7 внуков. Историю об этой семье мы рассказывали ранее.