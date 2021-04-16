На 53 сессии регионального парламента депутаты одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2021 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 лучших семей региона.
Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Награду вручают супругам, состоящим в зарегистрированном браке более 15 лет, за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций.
Лауреаты, которые будут награждены в этом году, воспитывают 87 детей. Одна из супружеских пар состоит в браке 61 год.
На сессии принято решение присудить награду:
- Барабановым Павлу Владимировичу и Евгении Васильевне, поселок свх. Агроном Лебедянского района;
- Гаршиным Виктору Петровичу и Зинаиде Ивановне, поселок им. Ильича Добринского района;
- Гераськиным Владимиру Федоровичу и Антонине Егоровне, деревня Петровское Тербунского района;
- Голощаповым Михаилу Викторовичу и Виктории Геннадьевне, город Грязи Грязинского района
- Денисовым Евгению Сергеевичу и Ирине Николаевне, село Меньшой Колодезь Долгоруковского района;
- Дорошенко Сергею Владимировичу и Елене Викторовне, город Липецк;
- Друговым Сергею Ивановичу и Наталии Васильевне, город Липецк;
- Ефановым Алексею Николаевичу и Татьяне Михайловне, село Боринское Липецкого района;
- Животворевым Андрею Клавдиевичу и Людмиле Ивановне, село Доброе Добровского района;
- Жировым Николаю Дмитриевичу и Татьяне Николаевне, город Чаплыгин Чаплыгинского района;
- Захаровым Андрею Викторовичу и Анне Васильевне, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;
- Ивановым Николаю Николаевичу и Ольге Николаевне, город Усмань Усманского района;
- Каковкиным Константину Михайловичу и Татьяне Николаевне, город Липецк;
- Калинину Алексею Михайловичу и Лазаревой Юлии Евгеньевне, город Липецк;
- Кондуровым Виталию Викторовичу и Любови Николаевне, город Елец;
- Косякиным Александру Николаевичу и Оксане Сергеевне, поселок Лески Краснинского района;
- Лисовым Сергею Михайловичу и Елене Алексеевне, село Новое Дубовое Хлевенского района;
- Невенченко Алексею Анатольевичу и Татьяне Александровне, город Задонск Задонского района;
- Поляковым Андрею Борисовичу и Наталье Владимировне, город Елец;
- Пузатых Павлу Николаевичу и Елене Владимировне, деревня Хмелинец Елецкого района;
- Рашидовым Гаджибалу Ахмедхановичу и Зарият Гаджимирзаевне, деревня Рыхотка Данковского района
- Селищевым Денису Владимировичу и Татьяне Владимировне, село Волово Воловского района;
- Фароновым Сергею Александровичу и Татьяне Михайловне, город Липецк;
- Шкуновым Александру Михайловичу и Татьяне Анатольевне, село Становое Становлянского района;
- Щегловым Николаю Петровичу и Зое Николаевне, село Преображенье Измалковского район
Зинаида Ивановна и Виктор Петрович ГАРШИНЫ из п. Ильича, не веря в предрассудки о том, что будут всю жизнь маяться, поженились 1 мая 1979-го. И с тех пор вместе. У них трое детей и уже 7 внуков. Историю об этой семье мы рассказывали ранее.