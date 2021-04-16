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Лучшие многодетные семьи Липецкой области получат областные премии по 100 тысяч рублей

3 часа назад
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На 53 сессии регионального парламента депутаты одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2021 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 лучших семей региона.

Размер премии составляет 100 тысяч рублей. Награду вручают супругам, состоящим в зарегистрированном браке более 15 лет, за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций.

Лауреаты, которые будут награждены в этом году, воспитывают 87 детей. Одна из супружеских пар состоит в браке 61 год.

На сессии принято решение присудить награду:

  • Барабановым Павлу Владимировичу и Евгении Васильевне, поселок свх. Агроном Лебедянского района;
  • Гаршиным Виктору Петровичу и Зинаиде Ивановне, поселок им. Ильича Добринского района;
  • Гераськиным Владимиру Федоровичу и Антонине Егоровне, деревня Петровское Тербунского района;
  • Голощаповым Михаилу Викторовичу и Виктории Геннадьевне, город Грязи Грязинского района
  • Денисовым Евгению Сергеевичу и Ирине Николаевне, село Меньшой Колодезь Долгоруковского района;
  • Дорошенко Сергею Владимировичу и Елене Викторовне, город Липецк;
  • Друговым Сергею Ивановичу и Наталии Васильевне, город Липецк;
  • Ефановым Алексею Николаевичу и Татьяне Михайловне, село Боринское Липецкого района;
  • Животворевым Андрею Клавдиевичу и Людмиле Ивановне, село Доброе Добровского района;
  • Жировым Николаю Дмитриевичу и Татьяне Николаевне, город Чаплыгин Чаплыгинского района;
  • Захаровым Андрею Викторовичу и Анне Васильевне, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;
  • Ивановым Николаю Николаевичу и Ольге Николаевне, город Усмань Усманского района;
  • Каковкиным Константину Михайловичу и Татьяне Николаевне, город Липецк;
  • Калинину Алексею Михайловичу и Лазаревой Юлии Евгеньевне, город Липецк;
  • Кондуровым Виталию Викторовичу и Любови Николаевне, город Елец;
  • Косякиным Александру Николаевичу и Оксане Сергеевне, поселок Лески Краснинского района;
  • Лисовым Сергею Михайловичу и Елене Алексеевне, село Новое Дубовое Хлевенского района;
  • Невенченко Алексею Анатольевичу и Татьяне Александровне, город Задонск Задонского района;
  • Поляковым Андрею Борисовичу и Наталье Владимировне, город Елец;
  • Пузатых Павлу Николаевичу и Елене Владимировне, деревня Хмелинец Елецкого района;
  • Рашидовым Гаджибалу Ахмедхановичу и Зарият Гаджимирзаевне, деревня Рыхотка Данковского района
  • Селищевым Денису Владимировичу и Татьяне Владимировне, село Волово Воловского района;
  • Фароновым Сергею Александровичу и Татьяне Михайловне, город Липецк;
  • Шкуновым Александру Михайловичу и Татьяне Анатольевне, село Становое Становлянского района;
  • Щегловым Николаю Петровичу и Зое Николаевне, село Преображенье Измалковского район

Зинаида Ивановна и Виктор Петрович ГАРШИНЫ из п. Ильича, не веря в предрассудки о том, что будут всю жизнь маяться, поженились 1 мая 1979-го. И с тех пор вместе. У них трое детей и уже 7 внуков. Историю об этой семье мы рассказывали ранее.

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