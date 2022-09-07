Этот отслуживший свой век автомобиль установлен на въезде в Верхнюю Матренку более трех лет назад. За высокой стеной сзади него — машинный двор, ток, мастерская и другие производственные помещения ПУ им. Фрунзе ООО «Добрыня».

«Газон», выпущенный в конце 80-х, с атрибутикой времен развитого социализма, по замыслу местных умельцев, призван увековечить ушедшую эпоху и выразить признательность водителям, которые работали в советские годы в колхозе имени Фрунзе.

«Газ-53» в советские годы был настоящей «рабочей лошадкой» в колхозе. На нем возили зерно, силос, обеды в поле. Сегодня машины с грузоподъемностью до четырех тонн уже не востребованы в хозяйстве. На смену им пришла более мощная современная техника.

Автомобиль, который водружен на постамент, тоже неплохо потрудился. Одно время был даже хлебовозкой. А потом ему заменили будку на кузов. Последний, кто работал на этой раритетной машине до ее списания, Сергей Иванович Литвинов.

— Хорошая была машина, надежная, — вспоминает водитель со стажем. — Ездил на ней с бригадиром, обслуживал бригады. Сейчас таких уже на дороге не встретишь…

Инициатива сделать своеобразный «памятник» труженикам прошлых лет принадлежит нынешнему руководителю ПУ им. Фрунзе Виктору Михайловичу Крутских и завгару Алексею Михайловичу Беляеву (в советские годы он работал в колхозе механиком).

Весь коллектив в свободное от работы время с энтузиазмом воплощал интересную идею в жизнь.

Подварили и подкрасили давно списанный автомобиль. Окосили территорию, где раньше хозяйничал бурьян. Сделали постамент, на который с помощью погрузчика водрузили машину.

Бывший колхозный художник-оформитель Сергей Борисович Путилин написал популярные в советские годы лозунги, отражающие эпоху трудовых рекордов и устремления сельских тружеников. К делу теперь уже пенсионер подошел с душой, вспомнив времена, когда украшал красные уголки на фермах и рисовал транспаранты к большим государственным праздникам. По словам мастера, краска на этот раз попалась хорошая и по прошествии времени ничуть не выцвела.

Еще одна изюминка — подсветка, которая автоматически включается с наступлением темноты и освещает машину. Одновременно на колесах зажигается светодиодная лента с «бегущими» огоньками, создавая впечатление движущегося автомобиля.

Новый «арт-объект», несомненно, стал местной достопримечательностью и привлекает внимание всех, кто проезжает мимо. У одних он вызывает ностальгию по безвозвратно ушедшим временам, у других — добрую улыбку. Некоторые даже останавливаются, чтобы сфотографироваться на фоне раритетной машины, верой и правдой служившей не одному поколению сельских тружеников.