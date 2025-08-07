Мастера высоких урожаев

Это звание в ходе нынешней жатвы можно смело присваивать полеводам из ООО «Петровский агрокомплекс». Ячменные массивы хозяйства в среднем дают около семидесяти центнеров зерна с гектара, озимая пшеница и того больше — почти семьдесят пять центнеров на круг. Страда-2025 в вышеназванном хозяйстве — единый механизм, каждая деталь в котором выполняет определенную задачу.

РАЗ РЕКОРД, ДВА РЕКОРД…

Полдень, отделение номер один, уборка в самом разгаре. Пока местные полеводы довольны отдачей зерновых полей. Слагаемые успеха известны: благоприятные погодные условия, своевременная почвенная подкормка, качественно выполненный сев. Во время своего визита в «Петровский» на поле встретил давних знакомых, комбайнеров Максима Манаенкова, Дмитрия Каширского и Олега Воробьева. Заготовка кормов, копка и погрузка сахарной свеклы — эти люди умеют все, показывая на каждом участке работ отличные результаты. Сейчас они вместе с Владимиром Кочетковым, Игорем Лесных и Владиславом Горячевым ведут обмолот ячменя на отечественных «Акросах».

Короткая встреча с Манаенковым, Каширским и Воробьевым не обошлась без взаимных приветствий, улыбок и веселого общения. Предложил собеседникам посчитать их общий трудовой стаж в сельском хозяйстве. Ответ комбайнеров впечатлил. Суммарно эти люди отдали работе на земле семьдесят пять лет!

За пожарной безопасностью во время уборки следит Александр Соколов. Его МТЗ с бочкой, наполненной водой, сопровождает комбайны. Высокая температура воздуха, измельченная солома и разогретая до предела техника. Одной случайной искры достаточно для больших неприятностей.

Убранные загонки оперативно дискуются, этим занят механизатор Александр Якушин, Александр Сергеев занимается равномерным распределением по полю соломы. Перед дискованием сюда внесут минеральные удобрения, а затем заделают в почву. Хороший старт для последующих культур. Водители Иван и Анатолий Поляковы, Сергей Ерохин, Валерий Варфоломеев и Александр Полунин доставляют зерно нового урожая с поля на местный ток. Убранная за день масса отвозится в районный центр на элеватор. Механизаторы и водители заинтересованы в том, чтобы сократить сроки уборки. Трудятся слаженно. Горячие обеды для них доставляют прямо в поле. Нет вопросов и по оплате труда людей, принимающих участие в уборке. Всё обговорено заранее и устраивает каждого. В конце трудового дня и комбайнеры, и водители имеют четкое представление о том, сколько сегодня заработали.

Весь день в поле находится агроном отделения Наталия Копцева. В этой должности она трудится не первый год и хорошо знает своё дело.

Агроном отделения №1 Наталия Копцева: «Сколько я работаю, такого урожая еще не было».

— Благодаря чёткой организации труда, — говорит специалист, — наши ячменные наделы ежедневно уменьшаются на 150 гектаров. На днях из южных регионов к нам на помощь прибыли пять дополнительных зерноуборочных комбайнов. Сводный отряд из пятнадцати самоходных машин активно приближает окончание страды.

Посевы озимой пшеницы в «Петровском» состоят из трех сортов: «гром», «собербаш» и «алексеич». Сорта — разные по срокам созревания, что исключает авралы во время жатвы. По словам Н. Копцевой, нынешняя рекордная урожайность пшеничных и ячменных наделов встречается в ее практике впервые.

— Наверное, — улыбается она, — матушка-природа решила сполна компенсировать нам свои капризы минувших лет. Озимая пшеница хорошо перенесла зимовку, ячмень не попал под весенние заморозки. Летом дожди шли регулярно. Теперь только не ленись, работай, что мы и делаем. Итоги жатвы подведем позже, сейчас основная задача — убрать урожай с минимальными потерями.

Во втором отделении «Петровского» на уборке зерновых заняты механизаторы Сергей Щапов, Анатолий Липич, Константин Сайдулин и Вячеслав Жданов. Перевозка зерна доверена водителям Дмитрию Антюфееву, Алексею Медведеву, Александру Дорофееву и Анатолию Артюхову. Противопожарные полосы нарезает Виталий Рязанцев. Ход уборки контролирует агроном отделения Сергей Литвинов.

СЫТНО. ВКУСНО. ПОЛЕЗНО

Именно так стараются готовить еду для своих работников повара местной столовой. Судя по отзывам механизаторов, это у них вполне получается. Коллектив здесь небольшой, но стабильный: заведующий Павел Копытин, два повара — Лидия Беляева и Наталья Копытина, кухонный рабочий Надежда Митина.

«Кто хорошо ест, тот хорошо работает», — уверены работники Петровской столовой: Лидия Беляева, Надежда Митина, Павел и Наталья Копытины.

Столовая — лишь условное название места, где готовят и принимают пищу. После капремонта ее внутренний интерьер ничем не отличается от стандартного городского кафе: новые столы, стулья, посуда и столовые приборы, оборудование кухни, современная отделка двух обеденных залов. Столовая работает круглый год, ведь кормить людей надо не только в горячее время посевной и уборочной, но и тогда, например, когда они ремонтируют технику.

Все как одна большая семья. Вместе чистят овощи и фрукты, вместе готовят, вместе моют посуду, вместе поддерживают чистоту и красоту в просторном и уютном помещении столовой. Меню составляет заведующий столовой. У Павла Копытина — 18 лет поварского стажа. Сначала учился в областном центре на повара-кондитера в ПТУ №34, в армии выбранная специальность очень пригодилась, затем он получил квалификацию «бухгалтер-экономист».

— На работу приходим в половине седьмого, — говорит он. — Столь раннее начало рабочего дня объясняется необходимостью ставить тесто для домашней выпечки. Домой — после пяти вечера, когда вся посуда вымыта, обеденные залы и кухня сияют чистотой. В периоды уборки, а также посевных работ — осенних и весенних — трудимся без выходных. При составлении меню стараемся не повторяться. Например, если вчера у нас было жаркое, а сегодня надо снова готовить блюдо из свинины, то уже будет плов или котлеты.

Вся выпечка полностью натуральная. Мука, сахар, дрожжи — вот практически и все ингредиенты. А вкус такой потому, что в правильных пропорциях замешивается тесто, соблюдается весь технологический процесс. Но самое главное — вложенная частичка собственной души. Следуя пословице «Хороший работник — сытый работник», механизаторам «Петровского» еду привозят прямо в поле. Особенно радует тружеников, что за сытные и вкусные обеды с них берут чисто символическую плату. В эти горячие дни в столовой ежедневно готовится еда на 70-80 человек. Приготовленной пищей наполняются термосы, которые Татьяна Панина и Мария Безгина развозят по местам назначения.

С продуктами в столовой сложностей не бывает. Мясо, куры, масло, овощи, крупы, макаронные изделия, приправы, хлеб – их доставка организована проверенными поставщиками.

В день визита в «Петровский» обед у механизаторов состоял из рассольника, картофельного пюре, жареной печени, витаминного салата, компота и булочки. Порции большие. Вдобавок к этому участники жатвы получили по пластиковой полуторалитровой бутылке газированной минеральной воды, разумеется, холодной. Если уборка зерновых растягивается до вечера, в поле везут дополнительный паек: второе блюдо, чай, сладкую выпечку и минералку. По мнению руководителя «Петровского» Николая Мищика, организованное у них в хозяйстве горячее питание является отличным стимулом результативной работы всех подразделений хозяйства.

МУЖСКАЯ РАБОТА В ЖЕНСКИХ РУКАХ

Нынешняя страда стала дебютной для жительницы деревни Новопетровка Наталии Домашиной. Женщина-механизатор органично влилась в мужской коллектив, не испытав при этом неудобств. А на расхожие домыслы про то, что, мол, не женское это дело, она никак не реагирует.

С улыбкой управляет закрепленным за ней колесным МТЗ 15-23, позади которого в тракторной тележке — огромная пластиковая бочка с водой.

Во время уборки зерновых Домашиной поручили следить за противопожарной безопасностью в отделении №2. Вокруг масса сухой стерни и пожнивных остатков. Одной искры из выхлопной трубы какого-либо агрегата будет достаточно, чтобы в поле случилась беда.

Механизатор ООО «Петровский агрокомплекс» Наталия Домашина: «Только мужских профессий не бывает! Женщины могут все!».

— Во время уборки мне не приходится стоять на месте, — говорит она, — комбайны делают свою работу, нарезают загонки, моя задача — следовать за ними как нитка за иголкой. Пока все нормально, с работой справляюсь.

Интерес к технике Наталия начала проявлять с детства. Три десятка лет назад трактористы часто ставили на ночь свои агрегаты рядом с домами. При каждом удобном моменте девчонка старалась упросить взрослых дать порулить. Давали, у нее получалось, так и влюбилась в эту не женскую профессию. Сменив не одну работу, в итоге моя собеседница остановила свой выбор на сельском хозяйстве. По окончании курсов механизаторов, получив удостоверение тракториста-машиниста, устроилась на молочно-товарную ферму, корма подвозила. А в феврале нынешнего года ее перевели в основное подразделение «Петровского», отвечающее за полевые работы. Сильный пол принял ее доброжелательно, тут же взяв над ней «техническое шефство». Мужчины делились опытом ремонта, обслуживания и управления мощной техникой.

— Коллеги в мастерской отнеслись ко мне не как к «зеленому» новичку, над которым иногда можно подшутить, а как к равному члену трудового коллектива. Да и сейчас, во время уборки зерновых, мне иногда требуются их подсказки и советы. В перспективе думаю освоить более сложную технику и ближе познакомиться с почвообработкой, — сообщила она.

Наш разговор проходил на краю пшеничного поля. В это время один из комбайнов, двигаясь по диагонали массива, проводил контрольный обмолот. После того, как эта необходимая процедура была завершена, в дело вступили мощные «Акросы». Домашина завела свой трактор и двинулась вслед за комбайнами.

***

Липецкая область достигла важного рубежа уборочной кампании – намолочен первый миллион тонн зерна. При этом качество соответствует высоким стандартам, а урожайность превышает показатели прошлого года.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил сельхозпроизводителей с этой трудовой победой.

«Первый миллион тонн – это всегда особенная цифра для аграриев. За ней стоит колоссальный труд, профессионализм и преданность своей земле. Благодарю всех работников сельского хозяйства, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны», – отметил губернатор.