Медицина — их судьба

Основательница династии докторов Зубковых — Марина Владимировна на своем рабочем месте.

В добринском здравоохранении трудится семейная династия Зубковых. Два поколения врачей — мама и дочь, выбрали для себя путь служения людям. Есть вероятность, что нелегкую профессию врача в обозримом будущем выберут их внучка и дочь (в одном лице), а также ее двоюродная сестра. Это значит, что семейная династия Зубковых будет продолжена.

Первой путь в медицину проторила Марина Владимировна Зубкова. Такое решение было принято ею еще в школьные годы. Выбор будущей профессии девушке подсказал отец Владимир Григорьевич Горяченков, человек прошедший войну, знающий цену жизни, человек слова и дела. В его семье всегда серьезно относились к теме человеческих взаимоотношений, помощи, служению людям и государству.

— После окончания школы в совхозе «Петровский» я поступила в Дагестанский государственный медицинский институт на лечебный факультет, — вспоминает М.В. Зубкова, — годы обучения всегда вспоминаются с особой теплотой. Море, горы, турпоходы, стройотряды, одним словом, настоящая студенческая жизнь.

В процессе обучения студентка М. Зубкова принимала активное участие в жизни кафедры глазных болезней. И ей даже поступало предложение остаться там работать. Но желания уходить только в одну специальность не было, хотелось большего. По окончании вуза было принято решение связать свою судьбу с терапией — царицей медицины. В 1988 году она поступила в интернатуру Рязанской медицинской академии им. И.П. Павлова.

— Для меня практическая работа врачом-терапевтом началась в 1989 году, — рассказывает Марина Владимировна. — В Плавице, как раз открылось новое здание участковой больницы. Амбулаторный прием детского и взрослого населения, стационар, родильный зал, инфекционное отделение, подстанция СМП. Большой штат молодых специалистов, наполненных энтузиазмом. Работа была только в радость. И как приятно и неожиданно было встретить на родной земле своих однокурсников. Все годы коллектив больницы был большой дружной семьей, в которой всегда делились и радостью, и горем. Без преувеличения, второй дом. Пациентов всегда было много из большого, динамично развивающегося поселка и прилегающих населенных пунктов. Все они входили в зону обслуживания нашей больницы.

Сначала М.В. Зубкова работала участковым врачом-терапевтом. Время от времени ей приходилось совмещать работу на других терапевтических участках. Позже, с открытием терапевтического отделения в Плавицкой участковой больнице, перешла работать в стационар врачом-терапевтом. Некоторое время возглавляла отделение. В начале 2000-х переквалифицировалась во врача общей врачебной практики. А в 2019-м получила новую специализацию по профилю гериатрия.

Работа врачей в 90-е годы сильно отличалась от той, что пациенты видят сейчас: бумажные карты, отсутствие УЗИ и КТ аппаратов, никаких компьютеров, все документы заполнялись от руки. Прием вели до последнего пациента. При этом стационар всегда был загружен на полную мощность. Были времена, когда в палатах стояло по 6 кроватей, а больных, правда, не часто, приходилось временно размещать в коридорах.

— Дежурства были всегда, — продолжает М. Зубкова, — могли и среди ночи из дома забрать. А что делать? Звонит телефон: «Везем тяжелого». Одеваешься и идешь. Иначе никак. Часто скорая пациентов привозила прямо к калитке, чтобы время не терять. Сразу же садилась в «буханку» и вместе с пациентом ехала в приемный покой. Нельзя сказать, что сегодня работать стало проще. Наличие информационных медицинских систем, искусственного интеллекта, электронный документооборот значительно упрощают жизнь и экономят время приема. Но медицина тем и сложна, что каждый случай индивидуален. Кому-то достаточно уделить 10-15 минут приема. А есть пациенты, которым и 40 минут будет мало в виду тяжести или сложности его состояния. Но, как и много лет назад, прием мы ведем до последнего пациента, вне зависимости от наличия талончика. Правильно ли это — судить сложно. Важно работать так, как подсказывает совесть. По-прежнему телефон может зазвонить ночью, потому что кому-то стало хуже. И точно так же, как и много лет назад, ты бросаешь все дела и спешишь в больницу, ведь там срочно требуется твоя помощь. Был ли момент, когда хотелось всё бросить? Нет, никогда. Сложнее всего оказалось совмещать работу врача и семью. Времени, проведенного с родными, было немного. Но в семье я всегда чувствовала поддержку и понимание. Дома с уважением относились и относятся к моей работе, понимая, как это для меня важно и ценно. Быстро выросла дочка. Она долго не могла принять окончательное решение, быть ей юристом или врачом. Защищать людей или лечить? Два совершенно разных направления, но в этом вся она. Первые разговоры о поступлении в медицинский начались летом перед 11-м классом. Окончательное решение идти в медвуз было принято ею только осенью. Удивилась ли я ее выбору? Нисколько. Да, это непростая профессия. Но она росла в этой среде. Медицина — это призвание. А зная ее характер и настойчивость, была уверена, что все у нее получится. Вот так наша семейная династия врачей получила продолжение.

Заместитель главного врача Добринской районной больницы по медицинскому обслуживанию населения Татьяна Зубкова.

— Можно смело сказать, что я была настоящей «дочерью полка», — вступает в разговор Татьяна Зубкова, — потому что выросла у мамы на работе. С раннего детства знала каждый кабинет и каждый уголок больницы. Не признавала садики и жизнь у бабушек. Поэтому часто маме приходилось брать меня с собой.

В те годы в каждой палате у девочки находились любимчики, добрые пациенты, которые с удовольствием читали сказки или рассказывали что-то интересное. В то же время вся больница знала, что она станет балериной и никогда и ни при каких обстоятельствах не будет врачом (потому что там нужно было много писать). Но время шло, и уже к окончанию средней школы девушка твердо решила пойти в медицинский.

— Мама никогда не настаивала на этом, — продолжает собеседница, — она лишь мягко, по-матерински, направляла мои мысли в нужное русло, за что я ей очень благодарна. В 2009 году, окончив Ольговскую гимназию имени И.М. Макаренкова с серебряной медалью, поступила в Воронежскую государственную медицинскую академию им Н.Н. Бурденко, альма-матер всех врачей Черноземья. Честно признаюсь, учеба в медицинском институте преподнесла мне множество жизненных уроков, закалила характер и развила сильные коммуникативные навыки. Помню первую операцию, на которую нас отвели, и первые роды, на которых мы присутствовали. Самое интересное для меня началось на клинических кафедрах, там, где нам разрешали работать с пациентами. Стоматологию выбрала, зная о перспективах специальности в плане заработка. Кроме того, стоматология, как одна из областей медицины, дает врачу возможность раскрыть свой творческий потенциал. Ведь стоматолог, он, по сути художник. И чем тоньше и качественнее твоя работа, тем большим авторитетом ты пользуешься. Как и моя мама когда-то, я была уверена, что выберу терапевтический профиль (только в стоматологии). Но проходя после 4-го курса практику по ортопедической стоматологии, мне очень повезло с наставником. Я просто влюбилась в эту область медицины и взглянула на нее по-новому. Это тот самый случай, когда судьба послала нужного человека в нужный момент.

После окончания академии Татьяна Зубкова поступила в интернатуру. Работала на кафедре ортопедической стоматологии. На завершающей стадии обучения в интернатуре Т. Зубковой предложили остаться на кафедре и поступить в аспирантуру. Мама, конечно, дала дочери «зеленый свет». И в 2015 году она стала аспирантом. В ходе обучения девушка подготовила научный труд и в 2020 году получила диплом по специальности преподаватель-исследователь в клинической медицине.

Трудовую деятельность врач-стоматолог-ортопед Зубкова начала в 2019 году в стенах родной ГУЗ «Добринская ЦРБ». Довольно быстро на прием к молодому специалисту стало записываться много пациентов. В 2022 году Т.В. Зубкову назначили заместителем главного врача Добринской районной больницы по медицинскому обслуживанию населения. Ее трудовые обязанности при этом сильно изменились, стало больше работы и ответственности. Штат больницы, по всем структурным подразделениям, составляет приблизительно 500 человек. И с каждым, так или иначе, необходимо взаимодействовать.

— Поначалу, — откровенничает Татьяна, — самым сложным было принять то, что я, молодая и неопытная (в должность я вступила в 29 лет), могу руководить корифеями районного здравоохранения. Но постепенно эмоции и робость ушли, работа есть работа. Очень важно было разграничить личное и рабочее взаимоотношение с людьми, или выдержать баланс между пациентом и подчиненными. Что очень непросто. Заместитель главного врача часто становится буфером между системой и докторами. Всегда при этом стараешься объективно взглянуть на ситуацию.

— Как работается врачам в современных условиях? — интересуюсь у нее.

— Нынешнее здравоохранение развивается невероятными темпами. В эпоху цифровизации электронный документооборот значительно упрощает жизнь лечебной сети. Начиная от взаимодействия специалистов до возможности дистанционного АД-мониторирования пациентов. Очень актуальны телемедицинские консультации, особенно сейчас. Структура медицинских информационных систем развивается, становясь большим подспорьем для врачей.

— Есть ли кадровый резерв у районного здравоохранения? — мой вопрос, скорее, на перспективу.

— Насчет будущей смены я спокойна. Радует, что много выпускников сейчас решают идти в медицину. В добринских школах работают медицинские классы, мы всегда рады видеть учеников в нашей больнице на ознакомительных занятиях. Общаемся с ними как с будущими коллегами. И очень радует огонек в их глазах. В период поступления многие заключают целевые договоры, а потом возвращаются на малую родину набираться практического опыта. Уверенно могу сказать, что приходят хорошие, добросовестные доктора. Среди них нет равнодушных. Это важно.

— Остается ли свободное время на семью?

— К сожалению, его катастрофически не хватает, — с легкой горечью в голосе констатирует Т. Зубкова. Поэтому каждый день, каждый час, проведенный вместе с родными, для меня очень ценен. Часто, встречаясь с мамой, проговариваем много рабочих вопросов. Всегда прислушиваюсь к ее мнению.

Дочь Татьяны Зубковой Вика, несмотря на юный возраст, уже постигает азы стоматологии.

— Важно ли, чтобы продолжилась ваша врачебная династия? — ответа на этот вопрос, уверен, ожидают все, кто дочитывает данный материал.

Семилетняя Аня, племянница Татьяны Зубковой, тоже мечтает стать врачом.

— У меня на этот счет пока нет определённого ответа. Династия хороша тогда, когда она строится на свободном выборе, а не на чувстве долга перед предками. Для нас с мамой продолжение врачебной династии стало бы поводом для гордости. Моя дочка Вика, ей сейчас 10 лет, не исключает возможности стать доктором. Правда, кого лечить, людей или животных, она пока не решила. В больнице девочка проводит меньше времени, чем я в ее годы, но пару раз была со мной на дежурстве. Кстати, она у меня герой, стоматологов не боится совсем! Поддерживает меня, особенно когда приходится задерживаться на работе. Дарит мне свои рисунки, поделки. Кто бывает у меня в кабинете, замечает, что периодически картинки в рамках меняются. А еще у меня подрастает племянница Аня, ей 7 лет. Так вот мы тоже слышим от нее про желание стать врачом и лечить людей. Тут уже более конкретное представление о будущей специальности, под влиянием нашей киноиндустрии она хочет стать акушером-гинекологом. Между собой девчонки периодически устраивают игры на медицинскую тему, у каждой есть свой белый халат и небольшой набор медицинского инструментария. Я вовсе не против того, чтобы они связали свою судьбу с медициной. Но в то же время не хочу, чтобы они строили иллюзии о будущем. Врач — это не всегда наглаженный белый халат и спокойный прием. Истинная преемственность династии — это готовность принять всю тяжесть врачебного долга, а не только его внешние атрибуты.