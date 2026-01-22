Место мусору – в контейнере

Работники Добринского участка «Саночистка Добринский» занимаются сбором твердых коммунальных отходов на территории больших и малых населенных пунктов всего Добринского округа. Их работа — жизненно важный труд, без которого невозможно представить комфортную жизнь.

Каждый день, невзирая на погоду, бригады по сбору мусора отправляются по маршрутам, чтобы сделать наши улицы чище.

В распоряжении предприятия имеются три большегрузных автомобиля-мусоровоза, мощный бульдозер и полигон для сбора твердых коммунальных отходов. В каждой бригаде есть водитель и грузчики, которые опустошают контейнеры. За ними закреплена определённая территория. И когда вся страна отдыхает, они трудятся.

Как рассказал начальник Добринского участка Михаил Долматов, за один рабочий день мусоровозы проезжают по территории Добринского округа не менее трехсот километров, привозя на центральный полигон для сбора ТКО двадцать пять тонн твердых коммунальных отходов.

В Добринке, на улице Строительной, мы встретили бригаду в составе водителя Евгения Ярцева, грузчиков Петра Суркова и Михаила Сергеева. Издалека видны их ярко-желтые спецовки. Но даже без спецодежды этих людей легко узнать по крепкому телосложению. Не удивительно, ведь каждый пластиковый контейнер без мусора весит не менее 52-х килограммов. А заполненный доверху? Сами можете представить. Работа ведется практически на автомате. Евгений Ярцев останавливает мусоровоз, включает установку. Грузчики, выйдя вслед за ним из кабины, подкатывают очередной контейнер к машине. Хотя в этом случае уместнее было бы сказать подтаскивают, ведь после снегопада его небольшие колеса — только для видимости. Специальные захваты цепляют пластиковый бак и отправляют его содержимое в приёмную ванну. Затем коммунальные отходы с помощью несущей плиты оказываются в бункере мусоровоза, где прессуются. Контейнер возвращается на место, остатки мусора подбираются в мусоровоз. Скорость и четкость действий — залог того, чтобы успеть выполнить весь объем работы.

Весь процесс в обязательном порядке фиксируется видеокамерой, изображение выводится на монитор в салоне большегруза и в режиме реального времени отправляется в центральный офис в город Грязи. В роли видеографа — водитель. Рабочие также могут фотографировать контейнеры до и после уборки, чтобы подтвердить выполненную работу. Это важный момент, ведь иногда в вышестоящую организацию поступают жалобы от жителей, и такие снимки помогают разобраться в ситуации.

К слову, про жалобы. По словам М. Долматова, период завершившихся новогодних каникул стал абсолютным затишьем в плане обращения жителей округа по поводу некачественной работы коммунальщиков. Впрочем, такая тенденция прослеживалась на протяжении последних месяцев. В связи с чем собеседник выразил благодарность жителям Добринского округа за их ответственное отношение к сбору и предварительной сортировке твердых коммунальных отходов. Несколько лет назад в Добринке, Плавице и Талицком Чамлыке появились контейнеры для сбора пластиковых отходов. По мере их заполнения один из мусоровозов совершает специальный рейс по сбору пластика, который затем отвозит в Грязи на завод по переработке вторичного сырья.

В свои рабочие смены на маршруты выходят водители участка «Саночистка Добринский» Владимир Бородин, Владимир Попов, Олег Наливкин, Николай Логинов и Александр Бекетов, грузчики Сергей Пчельников, Иван Афанасьев, Сергей Сорокин, Сергей Басов, Максим Пугачев, Дамир Дасаев и Николай Годовиков. Каждая бригада работает по графику два дня через два, так что людям этой нелегкой, в прямом и переносном смысле, профессии вполне хватает времени для отдыха и восстановления сил.

Каждый мусоровоз дважды в день приезжает выгружаться в Добринку на полигон ТКО. Перед этим — обязательный заезд на весы, здесь ведут строгий учет принятых для складирования отходов. На полигоне работает мощный гусеничный трактор С-100. Проследив за тем, что приемный бункер мусоровоза абсолютно пуст, машинист бульдозера Анатолий Сергеев начинает трамбовать привезенную массу.

Работа сборщиков мусора — тяжелый, но очень важный труд. Они делают наш округ чище. Но важно помнить, что чистота начинается с каждого из нас. А место мусору — в контейнере.