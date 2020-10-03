“Металлург” собирается совершить самый громкий трансфер ПФЛ в нынешнем сезоне?

Новоиспеченный президент футбольного клуба «Металлурга» Марко Маркезе встретился с главным тренером команды Сергеем Машниным. Они обсудили планы на будущее, в частности, поговорили о кандидатурах на усиление команды.

Сеньор Маркезе обещал пригласить в липецкий клуб трех сильных футболистов, причем платить им он собирался из своего кармана. Конкретики по трансферам пока нет, но, как сообщает клубная пресс-служба, в списке фигурирует и игрок, в случае перехода которого «Металлург» совершит однозначно самый громкий трансфер во втором дивизионе в текущем сезоне.

Дозаявки в ПФЛ в этом году в связи из-за пандемии продлили до 19 октября.

Фото: пресс-служба ФК “Металлург”.