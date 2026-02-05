Метель вернула в детство, а лопата – в реальность. Добринцы отвоёвывали дворы у снежной стихии

МЕСЯЧНАЯ НОРМА СНЕГА ВЫПАЛА ЗА ДВА ДНЯ

Нынешняя зима порадовала всех нас не только сильными морозами, но и обильным снегопадом, который шел с вечера пятницы и всю субботу. Буквально за полтора дня, по подсчетам синоптиков, в Липецкой области выпала месячная норма осадков. Снежные сугробы заметно выросли в размерах. Последствия снегопада обычные жители и соответствующие службы ликвидировали не один день. О том, как это происходило, — в нашей подборке новостей.

ДВЕ АВАРИИ, НО НЕ ИЗ-ЗА СНЕГА

Сильнейший снегопад не стал причиной дорожно-транспортных происшествий, которые были зарегистрированы в выходные.

По информации старшего инспектора ДПС группы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», старшего лейтенанта полиции Сергея Жигулина, 30 и 31 января было совершено 2 аварии. Основной их причиной можно назвать человеческий фактор.

Так, одно ДТП было совершено на трассе Воронеж-Тамбов. Здесь столкнулись «Лада Веста» и автобус частного перевозчика. Тридцативосьмилетний водитель автобуса не учел дистанцию и въехал в легковушку, которой управляла женщина 1990 года рождения. В аварии обошлось без пострадавших, но вот техника получила механические повреждения.

Вторая авария произошла на автодороге Грязи-Добринка в районе автозаправки, недалеко от села Хворостянка. Здесь столкнулись «ВАЗ-2110» и «Киа-Рио». По версии сотрудников ДПС, виноваты оба водителя, которые не учли боковой интервал между машинами. В ДТП также никто не пострадал.

А ВОТ АВТОБУСЫ РЕШИЛИ ОТМЕНИТЬ

Как рассказал заместитель главы администрации Добринского округа Александр Ногтев, который курирует сферу ЖКХ и в том числе транспорта, в субботу, когда снегопад достиг своего пика, автобусное сообщение внутри муниципалитета и с областным центром решено было отменить в целях безопасности дорожного движения. Не пошли на Добринку и автобусы липецкого перевозчика.

Аналогичная ситуация была с рейсами и утром воскресенья. На маршруты до населенных пунктов Добринского округа и до Липецка не вышел подвижной состав добринского перевозчика. В Липецке также решили не рисковать. Ближе к обеду воскресенья, когда погода улучшилась, а дороги были основательно расчищены, автобусные маршруты были возобновлены как до населенных пунктов нашего округа, так и до регионального центра. С утра понедельника все автобусы вышли на свои маршруты согласно расписанию.

ИСПЫТАНИЕ СНЕГОМ КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫДЕРЖАЛИ

К встрече со снеговым фронтом работники МБУ «Добринское» также оказались готовы. Руководитель организации Юрий Боженко подчеркнул, что на расчистку улиц Добринки и других населенных пунктов его работники выходили с трех часов ночи субботы и воскресенья. Работали до 5 часов вечера.

Первым делом расчищали основные транспортные артерии поселка. Затем техника переходила на второстепенные улицы. Были задействованы 4 трактора МТЗ-82, один МТЗ-320,4, который очищал тротуары, одна КДМ и автогрейдер ДЗ-122 Б. Пять человек работали на ручной уборке остановочных площадок. Пришлось привлекать к расчистке дополнительно 3 единицы техники.

Ввиду плотного автомобильного трафика на улицах Корнева, Строительной, объездной дороге и других автогрейдером увеличивали их ширину. В планах добринских коммунальщиков приступить к расширению проезжей части на улицах поселка и вывозу снега за его пределы. Для этого подготовят специальную площадку, где снег будет складироваться, не мешая движению автомобилистов и пешеходов по улицам и тротуарам.

БЫЛА РАБОТА И У ДОРОЖНИКОВ

Горячие деньки по ликвидации последствий сильнейшего снегопада были и у работников Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр». Как говорит его начальник Сергей Гаршин, дорожникам приходилось работать с двух часов ночи и практически дотемна. Это и понятно, ведь эта дорожная организация обслуживает почти 400 километров дорог по Добринскому округу.

И практически по всем направлениям проходят школьные маршруты. Расчисткой дорог и их обработкой песко-соляной смесью занимались 7 комбинированных дорожных машин. На дороги вышли 3 автогрейдера и 1 прицепной грейдер, 1 трактор МТЗ-82. Бригада рабочих из 6 человек вела расчистку остановочных площадок.