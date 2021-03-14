МХК “Липецк”, как и днем ранее, снова добыл победу в серии плей-офф против пермского “АК 59”. На этот раз со счетом 5:3.
Обе победы ценны еще и тем, что добыты на выезде. Чтобы пройти в следующую стадию, липчанам осталось выиграть один раз (серия длится до трех побед). И у них будет две попытки, чтобы оформить выход в 1/4 финала дома. В противном случае придется снова ехать в Пермь.
Голы в прошедшем матче в составе липецкой команды забили Иван Попов, Никита Маняхин и трижды отличился Максим Рогозин.
“АК 59” – ХК “Липецк”
Статистика матча:
Счет: 3:5
Счет в серии: 0 – 2
Броски: 37-40
Броски в створ: 28-33
Вбрасывания: 36-35