МХК “Липецк”, как и днем ранее, снова добыл победу в серии плей-офф против пермского “АК 59”. На этот раз со счетом 5:3.

Обе победы ценны еще и тем, что добыты на выезде. Чтобы пройти в следующую стадию, липчанам осталось выиграть один раз (серия длится до трех побед). И у них будет две попытки, чтобы оформить выход в 1/4 финала дома. В противном случае придется снова ехать в Пермь.

Голы в прошедшем матче в составе липецкой команды забили Иван Попов, Никита Маняхин и трижды отличился Максим Рогозин.

“АК 59” – ХК “Липецк”

Статистика матча:

Счет: 3:5

Счет в серии: 0 – 2

Броски: 37-40

Броски в створ: 28-33

Вбрасывания: 36-35