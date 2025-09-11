Михаил Гайдадин: “Если у учителя горят глаза, то они так же будут гореть и у учеников”

Учитель химии Михаил Гайдадин приехал работать в лицей № 1 поселка Добринка в этом году из Кировской области по программе “Земский учитель”. Липецкая область покорила его душевными людьми, мягким климатом, развитой промышленной и сельскохозяйственной базой сельской местности. А главное желание – нести учение и свет для подрастающего поколения. В юности Михаил Олегович совсем не планировал становиться учителем, и только на педагогической практике понял, что именно в школе он сможет раскрыть свой потенциал. Вот уже 17 лет он остается верен выбранной профессии.

– Главным фактором успешного обучения я считаю фактор вовлеченности. Чтобы видеть интерес и блеск в глазах детей всегда стараюсь внедрять проблемно-ориентированное обучение, часто с применением интерактивных технологий. В последнее время я заметил, что в процессе обучения очень эффективны игровые элементы, поэтому часто использую геймификацию, – рассказал педагог.

Основной сложностью в работе Михаил Олегович считает снижение мотивации на уроках, что может приводить к систематическому нарушению порядка и дисциплины. В такой ситуации он чётко обозначает свои требования и ставит акцент на взаимном уважении учителя и ученика.

– Я думаю, что у образованного человека должен быть достаточно широкий кругозор, поэтому я всегда стараюсь добиваться усвоения необходимого минимума от каждого ученика. В настоящее время я создал цикл домашних заданий по химии для 8 класса в форме квест-книги, но для ее внедрения предстоит разобраться со многими деталями. Считаю, что знания нужны не только для обязательного применения на практике. Иначе можно скатиться до очень низкого уровня изучения предмета.

Своим коллегам педагог рекомендует научиться получать удовольствие от всего, что они делают. Если у учителя горят глаза, то они так же будут гореть и у учеников.

Напомним, что по поручению Президента РФ Владимира Путина программа “Земский учитель” будет действовать до 2030 года в рамках национального проекта “Молодёжь и дети”. Она предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также служебное жилье.