Минута молчания – полёт тишины. В Нижней Матрёнке увековечили память земляков, погибших на СВО

В памятном мероприятии в честь Дня Победы и открытии мемориальных досок принимали участие нижнематрёнские школьники.

Знаковое событие произошло для жителей Нижней Матрёнки. В канун Дня Победы здесь состоялось школьное мероприятие, посвящённое 81-й его годовщине, а также открытие мемориальных досок выпускникам местной школы Василию Афанасьеву и Ивану Черникову. Оба геройски погибли в зоне специальной военной операции и были посмертно награждены орденами Мужества, а Иван ещё — и медалью «За храбрость».

На памятное мероприятие собрались учащиеся местной школы, родственники погибших парней, ныне воюющие участники спецоперации, военные волонтёры, духовенство, представители местного сельхозпредприятия и другие. От руководства Добринского округа на нём присутствовал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Ногтев.

Организаторы мероприятия в своём сценарии решили подчеркнуть преемственность поколений от воинов-победителей Великой Отечественной войны до нынешних участников специальной военной операции.

Говоря о погибших в зоне СВО односельчанах, ведущие Настя Топтыгина и Марина Дубонос рассказали основные вехи биографии современных героев, бывших выпускников Нижнематрёнской школы.

Василий Афанасьев погиб 14 июня 2024 года при исполнении воинского долга на территории Белгородской области при защите государственной границы.

А Ивана Черникова не стало 20 декабря того же года в ходе боёв на территории Луганской Народной Республики. Им было чуть больше 20 лет.

Право открыть мемориальные доски предоставили жене Ивана Черникова Елене с дочкой Надей и отцу Василия Афанасьева Виктору. Этот момент вызвал слёзы у земляков погибших ребят.

С ответными словами благодарности за увековечивание памяти погибших ребят в адрес односельчан и всех причастных к этому событию обратился брат Ивана Черникова Антон. Он также является участником спецоперации, получил тяжёлое ранение и был демобилизован.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы администрации Добринского округа Александр Ногтев поблагодарил всех нижнематрёнцев за их сплочённость и уважение к памяти погибших земляков.

В мероприятии участвовали представители администрации и общественности

округа, а также духовенство.

— Мы всегда должны помнить подвиги всех наших защитников Родины, — сказал Александр Владимирович, — и ветеранов Великой Отечественной войны, и участников войны в Афганистане, и ребят, воевавших в Чечне и других локальных конфликтах. И вот сейчас — это участники спецоперации. Искренние слова соболезнования и благодарности родителям погибших ребят. Они всегда будут в нашем сердце.

Затем Александр Ногтев вручил благодарность от главы администрации Добринского округа Александра Пасынкова Юлии Таболиной, в чей мастерской были изготовлены мемориальные доски. К слову, Юлия Николаевна делает это на безвозмездной основе. А начальник Нижнематрёнского территориального отдела Сергей Бирюков передал ей аналогичную награду от своей администрации.

В череде выступлений дали слово участникам спецоперации с позывными «Комсомол» и «Ерёма», которые поблагодарили жителей за сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Об этом также сказал и военный волонтёр Алексей Атисков.

А завершилось памятное мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и мемориальным доскам участников специальной военной операции.