“Мир озарён твоей любовью”

Мамы из всех сел Добринского округа получили из рук Олега Малыхина благодарности за воспитание детей, подарочные сертификаты и цветы.

На минувшей неделе в центре внимания были женщины-матери

Так назывался праздничный концерт, посвященный Дню матери. Пришедших в этот день в районный Дом культуры зрителей ждала насыщенная программа еще до начала торжества, позволявшая каждому проявить свои таланты и выразить чувства. Большим спросом пользовалась фотозона, где можно было сделать фотографии на память.

Директор Березнеговатского Дома культуры Елена Скопинцева показала на празднике мастер-класс по изготовлению подарков для мам своими руками.

Неподалеку под руководством опытных мастеров проводился мастер-класс «Букет для мамы». Любой желающий мог освоить искусство составления композиций из живых цветов и декоративных элементов. В творческой мастерской по изготовлению подарков «Я сделаю для мамы праздник» добринцы могли проявить фантазию и сделать оригинальный подарок собственными руками: картину, открытку или маленький сувенир. Не меньшим спросом пользовалось «Дерево признаний», где дети и взрослые писали пожелания и поздравления своим мамам.

В фойе Дома культуры был установлен баннер, где дети и взрослые могли написать поздравления для своих любимых мам.

От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова всех мам поздравил его заместитель Олег Малыхин. А затем он провел церемонию награждения.

Благодарности администрации Добринского округа, подарочные сертификаты и цветы получили Татьяна Наумова, Наталья Амелина, Елена Матушкина, Елена Чапурина, Татьяна Еремина, Елена Соколова, Галина Левчук, Евгения Ярославцева, Светлана Соловьева, Нина Терпугова, Людмила Синячкина, Нина Иванова, Галина Шевелева, Наталья Левицкая, Людмила Завьялова, Ольга Спирина, Инна Бутырина. Каждая из этих женщин воспитала по несколько детей, дала им образование. И их дети сейчас прославляют наш Добринский край далеко за его пределами. А у некоторых мам они достойно защищают нашу страну в зоне специальной военной операции.

После официальной части всех зрителей ждал большой праздничный концерт.

В правительстве Липецкой области также прошла церемония награждения лучших мам региона почетным знаком «Слава Матери». Ее провели губернатор региона Игорь Артамонов и заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов. Среди награжденных — Т.В. Акиньшина из Добринки.

Татьяна Васильевна начала свою трудовую деятельность на Добринской швейной фабрике в должности швеи-мотористки, где проработала более 37 лет. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе. Татьяна Васильевна родила и воспитала троих детей, имеет пятерых внуков. Двое сыновей — Павел и Евгений являются участниками СВО. Дочь Оксана в настоящее время живет в Липецке.

***

В минувшую пятницу в областном совете ветеранов награждали мам защитников Отечества. Его председатель Леонид Гусев вручил памятный подарок также Галине Рукиной — маме участника СВО из с. Павловка Добринского округа.