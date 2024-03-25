Сервис «Электронная подача документов в суд» заработал на портале госуслуг. Иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн. Также можно направить документы из личного кабинета на портале мировым судьям Липецкой области, которые подключены к модулю «Электронное правосудие». Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтверждённую учётную запись на портале.

Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки. Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев.

«Липецкая область является лидером по цифровизации и предоставлению госуслуг в электронном виде. Подавляющее большинство жителей региона пользуются этой возможностью. Это позволяет не только экономить время и усилия, но и минимизирует ошибки. Липецкий опыт по цифровизации услуг в различных сферах перенимают многие регионы. Пожалуй, самый яркий пример – система «Патронаж», которая легла в основу работы федерального Фонда «Защитники Отечества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.