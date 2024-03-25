Здание на улице Ленина, 10 в Лебедяни торжественно открыли после масштабной реконструкции. В нём объединили не только МФЦ, кадровый центр «Работа России», но и центр соцзащиты, который оказывает помощь всем категориям населения, в том числе занимается реабилитацией бойцов СВО.

Вместе с заместителем губернатора Липецкой области Ольгой Белоглазовой в церемонии открытия принял участие и. о. директора Департамента Министерства экономического развития Кирилл Албычев.

В обновлённом центре занятости работают 10 сотрудников. Лебедянцы могут получить более 500 услуг: помощь в трудоустройстве, переобучении, открытии собственного дела, узнать об особенностях оформления социального контракта. В здании оборудовали большой конференц-зал: свою первую профконсультацию здесь уже получили школьники и студенты. И детскую комнату, где за малышами присматривают сотрудники центра.

В России проходит комплексная модернизация службы занятости: открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. Обновление идёт в рамках нацпроекта «Демография».

«Липецкая область в числе 17 регионов вошла в первый этап пилотного проекта модернизации службы занятости. В 2023 году мы завершили «перезагрузку» всех центров занятости региона. Это повысило качество оказания услуг: липчане могут переобучиться за счёт государства и трудоустроиться на более высокооплачиваемую должность» , — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.