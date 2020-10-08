Митрополит Никон принял схиму в связи с тяжелой болезнью

Сразу несколько липецких СМИ сообщают, что Митрополит Никон (Васин), с 2003 по 2019 год возглавлявший Липецкую епархию, накануне вечером принял схиму по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Такое решение он принял в связи с тяжелой болезнью.

Схима – это клятва монаха о соблюдении особо строгих аскетических правил поведения, обет полного отречения от мирских дел.

Митрополиту Никону 78 лет. Он ушел на покой в июле 2019 года. Местом пребывания на покое для него был определен Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Митрополит Никон имеет прямое отношение к Добринскому району. С 1976 по 1990 годы, будучи настоятелем Покровского храма в Павловке, он трудился над его восстановлением и возрождением духовной жизни прихожан. Руками митрополита Никона сделаны иконостас, киоты для икон и расписаны стены храма.