Добринец Юрий Рыбаев совсем недавно вернулся из армии, и военная тематика в стихотворениях ему ближе всего, как он сам признаётся.

Так говорит о своём творчестве житель Добринки Юрий РЫБАЕВ, который совсем недавно отслужил в рядах Вооружённых сил и, вернувшись на родину, принёс на суд читателей районки записной блокнот со своими творениями.

Биография парня в силу возраста пока не сильно богатая. Воспитывала его опекунша – бабушка по линии мамы Людмила Алексеевна Рыбаева, за что он ей очень благодарен, поскольку женщина отдала ему всю свою любовь и заботу. Юрий признаётся, что никогда не чувствовал себя хоть в чём-то обделённым в сравнении с другими мальчишками.

Юноша после 9-го класса лицея отучился на сварщика в Грязинском техническом колледже, и в 2023-м году его призвали в Ракетно-зенитные войска, в мае 2024-го демобилизовался. Первое стихотворение написал, учась в колледже, только сейчас его уже и сам не помнит: тогда не сохранил.

— Сейчас, когда стихотворение сложилось, я его сразу записываю в телефон, — выучившись на прошлом опыте, рассказывает начинающий автор. – Так и подкорректировать его проще: не приходится много листов бумаги портить.

Также юноша, очень критично говоря о себе, признался, что никаких правил стихосложения не помнит. Снова изучать их пока не собрался. Пишет – как на душу легло.

— В школе учитель русского языка и литературы Ольга Петровна Юшкова нам об этом говорила, но я мимо ушей всё пропустил. Разве мог подумать, что, может, пригодятся, — иронизирует он над собой.

— Есть ли у тебя среди поэтов любимые авторы? – задаю собеседнику вопрос.

— Есенин и Маяковский, — не задумываясь, отвечает тот.

— Вообще, любишь читать книги? – не надеясь на положительный ответ, вновь «пристаю» к нему, поскольку современное поколение, думается, кроме телефона, ничего не читает, и опять услышала интересный ответ.

— Меня в целом волнует военная тема, или, как сейчас принято говорить, милитари. Я мало смотрю художественных фильмов – больше документальных о войнах Великой Отечественной и Первой мировой. Из книг самая последняя, прочитанная мною, — роман «На западном фронте без перемен», его автор – Эрих Мария Ремарк. Войну он показал без прикрас.

Если даже посмотреть на названия стихотворений молодого автора, то сразу становится ясно: все они посвящены событиям Великой Отечественной войны, Первой мировой или в целом армии: «Быть солдатом», «Эхо войны», «Сталинград», «Прорыв» (посвящённое Брусиловскому прорыву) …

— Есть ли у тебя самого любимые из них?

— «Знамя» и «Брестская крепость». При встрече минувшего Нового года я в армии во время праздничного нашего застолья, хоть и короткого, читал стихи своим сослуживцам по их пожеланию.

А в редакцию «ДВ» Юрий принёс свои творения по просьбе бабушки, которой не мог отказать. Выносим небольшую часть из них на суд читателей.

ЗНАМЯ

Со знаменем алым идём

От Москвы прямиком до Берлина.

Врага в пух и прах разобьём,

И заглохнет фашизма машина.

В окопах мы жили годами,

Бежали в атаку под пули.

Дрожала земля под ногами,

И в крике «ура!» мы тонули.

Свободу мы дарим народам,

Для мира дорогу открыли.

Разбили мечты мы всем сбродам,

Кто грабёж и расправу чинили.

Победа летит по стране,

Шагает со знаменем в ряд.

Поставили крест на войне

Рабочий, крестьянин, матрос и солдат.

БЫТЬ СОЛДАТОМ

Быть солдатом – почётно всегда,

Защищать свою Родину-мать.

И, если случится беда,

Как стена, за Отчизну стоять.

Быть верным присяге военной,

И братство солдат уважать,

С честью и славой нетленной

Мир и покой охранять.

Ты – солдат, ты – защитник, ты – воин,

И героем всегда можешь стать.

Ты гордости предков достоин,

Ведь тебя никому не сломать!

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Дрогнули стены домов,

А люди в кроватях все спали.

Самолётов лишь слышен был рёв,

Над землёю кресты нависали.

Посыпались бомбы дождём,

И от взрывов страна задрожала.

Пограничная крепость тем днём

Фашистов удар задержала.

Но это лишь только начало

Кровавых и долгих боёв.

У Бреста застава стояла,

Проливая геройскую кровь…