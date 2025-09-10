Молодым специалистам рады на селе

В Добринском районе с рабочим визитом побывал заместитель министра сельского хозяйства Липецкой области Станислав Лихачев. Он принял участие сразу в нескольких мероприятиях, связанных с агропромышленным комплексом.

ВЫХОДИЛ НА ПОЛЯ МОЛОДОЙ АГРОНОМ

Первым пунктом визита С.В. Лихачева стал лицей №1 п. Добринка, куда он прибыл в сопровождении руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова, генеральных директоров ООО «Добрыня» и ООО «Гелиос» В.Р. Арустамова и Г.Н. Крутских, начальника районного отдела образования И.М. Немцевой, заместителя директора Усманского промышленно-технологического колледжа А.С. Устюгова и других гостей. В торжественной обстановке здесь был открыт агротехнологический класс. Свои подписи на четырехстороннем соглашении поставили директор лицея Татьяна Селиванова, представитель ВГАУ имени Петра I Игорь Максимов, а также Владимир Арустамов и Андрей Устюгов.

— Сегодняшнее событие, — сказал Александр Пасынков, — считаю знаковым для аграрного сектора нашего района. Более 20 мальчишек и девчонок 7 «В» класса будут постигать азы сельскохозяйственной отрасли. Это шаг вперед к развитию профессионального образования в области сельского хозяйства. Для молодежи это возможность узнать, как сохранить и приумножить сокровища родной земли. А острая кадровая проблема в сельском хозяйстве исчезнет, потому что выпускники лицея не будут уезжать из родных мест, а останутся на добринской земле…

— Как и в других отраслях экономики, — сказал Станислав Лихачев, — сельское хозяйство нуждается в компетентных профессиональных кадрах. Воспитывать их надо со школьной скамьи. И тут должна быть общая заинтересованность как самого общеобразовательного учреждения, так и вузов, самих работодателей. В Добринском районе такая заинтересованность ярко прослеживается. Здесь уже работают на перспективу. И после получения профильного образования у выпускников не будет проблем с трудоустройством.

Мнение заместителя министра поддержали Г.Н. Крутских и В.Р. Арустамов, которые также пригласили ребят на экскурсию на свои производственные площадки.

ВПЕРЕДИ ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ

Станислав Лихачев вместе с Александром Пасынковым заехал на строительную площадку в микрорайон «Прогресс», где возводятся 24 дома для работников агропромышленного комплекса.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. Содействие оказывает местный сельсовет и районная администрация. Подключились и ряд сельхозпредприятий.

Представитель фирмы-подрядчика рассказал руководству района и области, что в некоторых строящихся домах рабочие уже занимаются внутренней отделкой, в других завершаются кровельные работы.

Подрядчик заверил гостей, что людей на объекте достаточно, строительный материал поступает без перебоев. До наступления сезона осенних дождей рабочие завершат все наружные работы. Все дома будут сданы новым хозяевам под ключ. Так что новоселье не за горами.

Завершающей точкой визита замминистра сельского хозяйства региона Станислава Лихачева стал агросеминар, который прошел прямо в поле с подсолнечником неподалеку от Добринки.