“Моя мечта — быть самостоятельной хотя бы на 70 процентов”. Раиса Буркова мечтает создать в Добринском районе молодежное объединение для инвалидов-колясочников

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ

Жительница Чамлык-Никольского Раиса Буркова уже появлялась на страницах районной газеты. Правда, было это более двадцати лет назад. Вырезку из «Добринских вестей» с тем материалом ее мама бережно хранит в домашнем архиве. Тогда наша героиня была еще первоклассницей, которая, как все дети, радовалась первым школьным урокам и хотела узнать много нового. Все как обычно, если б не одно но…

Из-за тяжелого генетического заболевания Рая с рождения прикована к инвалидной коляске.

Раиса — второй ребенок в семье. Разница в возрасте со старшей сестрой Ириной — пять лет. Девочка появилась на свет немного раньше срока, слабенькой, с небольшим весом.

О том, что дочка больна, врачи сообщили маме сразу. И предупредили: ребенку понадобится длительное лечение. Рая перенесла несколько сложных операций. Они вместе с мамой Валентиной Алексеевной буквально жили в больнице. Массаж, уколы…

Но это не значит, что ребенок рос оторванным от жизни. Благодаря маме детство Раи было почти таким же, как у других ее сверстников.

Школьные годы. Раиса с одноклассниками на пикнике.

Она не запирала, абы чего с ней не случилось, дочку в четырех стенах, а, наоборот, водила на все школьные линейки и праздники, разрешала сколько угодно играть с друзьями. А их у маленькой Раечки всегда было много. Ребята словно не чувствовали ограниченных возможностей девочки. Наверно, благодаря ее открытому, доброжелательному характеру и полному отсутствию жалости к своему непростому положению.

— Лет с пяти стала отпускать ее одну с друзьями на улицу, — рассказывает Валентина Алексеевна. — Летом на инвалидной коляске, зимой — на санках. Они забирали ее и увозили с собой играть. Почему-то была уверена, что ничего плохого с дочкой не случится. Ребята приглядывали за ней и никогда не обижали.

В первый класс Раечка пошла вместе со своими сверстниками. На одной из семейных фотографий она счастливая, нарядная, с огромным белым бантом в волосах.

Училась на дому. Окончила 9 классов. Любимым предметом была биология. А вот к чтению, признается, не пристрастилась. Как и большинство современной молодежи, ее больше увлекают гаджеты.

Компьютер для Раисы — и развлечение, и работа.

Освоив в реабилитационном центре азы компьютерной грамотности, Раиса настолько увлеклась этим делом, что стала подрабатывать через интернет контент-менеджером (это человек, занимающийся наполнением сайтов и различных интернет-проектов).

БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НА 70 ПРОЦЕНТОВ

Раиса живет с мамой. К сожалению, обойтись без посторонней помощи она не может. Но ее мечта — быть самостоятельной хотя бы на 70 процентов. А для этого нужно постоянно развивать различные навыки.

Такой вот «пандус» на входе в дом Бурковых.

Упорства и трудолюбия нашей героине не занимать. Каждый день от десяти минут до часа она передвигается по дому на специальных ходунках. Тяжело, но необходимо для поддержания физической формы. У Раи есть определенные домашние обязанности, например, подмести пол. Пытается она управиться и со шваброй.

Годы тренировок позволяют ей без видимого труда самой пересаживаться с домашней коляски на прогулочную, с электроприводом. Этот чудо-транспорт, который, кстати, Рая купила себе сама, позволяет ей быть мобильной.

У Раисы Бурковой свой мини-«автопарк».

Она любит проводить время на свежем воздухе, даже может съездить в ближайший магазин. Правда, заехать внутрь у нее не получится, поэтому продавцы выносят по просьбе девушки нужный товар на улицу.

— В этом главное отличие жизни инвалида в селе и городе, — считает наша собеседница.

— В том же Липецке, где мне доводится часто бывать, условия для людей с ограниченными возможностями здоровья значительно лучше. Мы с подругами иногда бываем в кафе. Нас, колясочников, там очень хорошо встречают. Отдыхаем с комфортом. Наверное, поэтому хочется со временем переехать в город, где и транспорт, и квартиры в новостройках приспособлены для полноценной жизни маломобильных людей.

С мамой Валентиной Алексеевной.

ДАВАЙТЕ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

Раиса никогда не страдала от одиночества. Она любит общение, имея много реальных и виртуальных друзей. Ей нравятся праздники, когда приходят гости. Не случайно одно из самых ярких воспоминаний — празднование своего совершеннолетия. За столом тогда собралось больше двух десятков близких и друзей, и было очень весело.

— Главное — не зацикливаться на своих проблемах, — считает Раиса, — а быть открытой для мира и людей. Ведь рядом всегда есть те, кому тяжелее, чем тебе.

Желание быть полезной людям у Раисы окрепло после пребывания в центре реабилитации инвалидов «Сосновый бор». Там у нее появилось много новых друзей, с которыми девушка поддерживает теплые отношения на протяжении уже одиннадцати лет. А нынешним летом мечта стала приобретать конкретные очертания.

В этом году в гостях у Раисы Бурковой побывал Роман Бобылев, липецкий общественник, реализующий у нас в области различные проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он привозил девушке аккумуляторы для инвалидной коляски. А, заметив, что коммуникабельная Раиса тянется к общественной работе, предложил ей создать в Добринском районе молодежное объединение для инвалидов-колясочников в возрасте от 18 до 45 лет, чтобы помогать людям, мотивируя их выйти за рамки своих домов и квартир.

— Роман обещал свое содействие, — делится Раиса Буркова, — в том числе по предоставлению в аренду колясок, электроскутеров и их ремонту в рамках социально значимого проекта, который реализуется на территории области при поддержке фонда президентских грантов.

Раиса Буркова обращается к жителям района с ограниченными возможностями здоровья с предложением объединиться, чтобы сделать свою жизнь более интересной и насыщенной. Связаться с ней можно по телефону 8-950-803-11-28 или написать в ватсап. Раиса с нетерпением будет ждать ваших звонков, а, может быть, и интересных предложений по созданию в нашем районе молодежного объединения инвалидов-колясочников.

Ольга ФРОЛОВА.