Мусор и мы: кто кого?

Богатый урожай яблок, оказавшийся в одном из контейнеров ТКО на ст. Хворостянка, привел к его разрушению. В итоге местный теротдел понес убытки на 24 тыс. рублей

Каждый день, невзирая на погоду, бригады Добринского участка «Саночистка Добринский» отправляются по маршрутам, чтобы сделать наши улицы чище. Их задача — сбор твердых коммунальных отходов на территории больших и малых населенных пунктов всего Добринского округа. Их работа — жизненно важный труд, без которого невозможно представить комфортную жизнь.

В распоряжении предприятия имеются три большегрузных автомобиля-мусоровоза, мощный бульдозер и полигон для сбора твердых коммунальных отходов. В каждой бригаде есть водитель и грузчики, которые опустошают контейнеры. За ними закреплена определённая территория. И когда вся страна отдыхает, они трудятся.

Как рассказал начальник участка Михаил Долматов, за один рабочий день мусоровозы проезжают по территории Добринского округа не менее трехсот километров, привозя на центральный полигон для сбора ТКО двадцать пять тонн твердых коммунальных отходов. При этом при погрузке баков практически ежедневно возникают серьезные проблемы, созданные самими же добринцами.

Как можно было додуматься бросить в контейнер заполненные стеклянные трехлитровые банки. Фото с улицы Совхозной в п. Добринка.

Посмотрите на фотографии к этому материалу. Это не абстрактные картинки из интернета, это наша реальность. Добринка, улица Совхозная, в один из контейнеров кто-то додумался (иного определения такому поступку просто нет) выгрузить большое количество стеклянных трехлитровых банок, доверху заполненных домашней консервацией. В селе Хворостянка предприимчивый садовод также очень просто избавился от излишков яблок, выбросив их в пластиковый контейнер для сбора ТКО. Как итог – его полное разрушение во время погрузки и ущерб местному теротделу на 24 тысячи рублей. Некоторые жители везут на тележках и вываливают прямо на землю рядом с контейнерными площадками старую листву, поросль, спиленные ветки. Это тоже является нарушением. Листву и поросль можно хотя бы собрать в мешки и завязать, чтоб мелкие фракции не разлетались на несколько метров и не загрязняли территорию общего пользования. Дома мы хотим жить в чистоте, но, наводя порядок на своих территориях, мы почему-то загрязняем другие

С недавних пор рядом с контейнерами ТКО в огромном количестве стали появляться смятые пластиковые бутылки. Кто их выбрасывает — предстоит выяснить.

Кто-то скажет: «Я плачу за вывоз мусора, значит, могу выбросить что угодно». Но давайте посчитаем честно. В ежемесячный платеж региональному оператору заложен вывоз обычного бытового мусора. Ни одна копейка из этих денег не идет на утилизацию бревен или спиленной березы. Стандартные евроконтейнеры и большие бункеры-накопители установлены строго по нормативу. Они рассчитаны на определенное количество отходов соразмерно количеству жителей. По закону они не обязаны вмещать в себя строительный мусор и растительные отходы. Уборку таких навалов оплачивает местный территориальный отдел. Хотя эти деньги могли бы пойти на ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, а не на ликвидацию чужого бардака.

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В отдельной колонке мы специально выделили примерный перечень того, что не должно находиться на площадках ТКО. Вывоз таких отходов не включен в тариф по обращению с ТКО. И региональный оператор не имеет права вывозить их за счет средств, которые поступают от потребителей коммунальной услуги. Кроме того, мусоровозы, которые обслуживают контейнерные площадки, могут забирать мусор только механизированным способом. Собрать же строительные отходы, ветки или шины, разбросанные на земле, обычный мусоровоз не способен. Приходится задействовать другую технику, а это дополнительные финансовые расходы и людские ресурсы. Кроме этого, погрузка негабаритных отходов зачастую приводит к поломке контейнеров и самой площадки.

Помимо выгрузки контейнеров для сбора ТКО, добринским коммунальщикам приходится и убирать территорию вокруг них.

Так как же достучаться до людей, продолжающих сыпать рядом с контейнерными площадками листья и ветки, кто сваливает строительный и другой мусор, не относящийся к категории твердых коммунальных отходов? Ведь складирование мусора около контейнерных площадок, который не относится к ТКО, является нарушением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и предусматривает административную ответственность на основании статьи 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ. Прежде всего, за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, в том числе: размещение отходов производства и потребления вне мест (площадок) накопления отходов влечет наложение штрафа от двух до двухсот пятидесяти тысяч рублей. Выгрузка или сброс отходов с автомототранспортных средств и прицепов к ним вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов влечёт наложение штрафа от 10 до 50 пятидесяти тысяч рублей.

«Мне далеко везти», «Нет времени искать телефон», «Пусть государство само разбирается» — эти отговорки больше не работают. Сегодня выбросил свои старые доски, а завтра твой же ребенок пойдет гулять мимо этой горы. Тот беспорядок, который мы видим вокруг площадок, это прямое отражение нашего отношения к своему дому.

Любой домашний ремонт — дело хлопотное, а уборка требует сил. Но порядок начинается не с указов сверху, а с личной ответственности каждого. Обеспечить чистоту на общей территории мы можем лишь общими усилиями, проявив активное участие в решении общих проблем. Хотелось бы, чтобы правила обращения с отходами жители Добринского округа соблюдали по доброй воле, без привлечения к ответственности. К слову, про банки с улицы Совхозной. Ее неравнодушные жители быстро вычислили того, кто это сделал. Провели с ним воспитательную беседу и очень надеются, что откровенный разговор станет для него хорошим уроком на будущее.

… И, как финал, про яблоки. Мой бывший коллега Валерий Волокитин, садовод и огородник с большим стажем, ту же падалицу использовал в качестве компоста. По его словам, из упавших на землю фруктов со временем получалось отличное удобрение. Как правильно сделать фруктовый компост, расскажет любой интернет-поисковик. Только не ленитесь, и чистота рядом с мусорными контейнерами порадует нас всех…

Запрещается!

На контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО, запрещено размещать:

строительный мусор (бревна, кирпичи, шифер, битумосодержащие материалы, керамическую плитку), отслужившие свой срок автомобильные покрышки, спилы веток и деревьев, пни, а также иные отходы от санитарной подрезки растений, отходы с приусадебных участков и от сферы животноводства (в их числе отслуживший свой срок укрывной материал, ботва растений, навоз).