Мужество, достойное награды. В Добринском округе чествовали участника СВО

В администрации Добринского округа состоялась церемония вручения медали «За отвагу» нашему земляку С.С. Панину. Боевую награду ему вручили заместитель главы администрации муниципалитета И.Б. Рязанцева и военный комиссар Добринского округа С.Н. Копцев.

— Уважаемый Сергей Сергеевич, — сказала в своём обращении к герою Ирина Борисовна, — я от всей души поздравляю Вас с вручением этой высокой награды. Ваши смелость, стойкость и преданность долгу — настоящий пример мужества и служения Родине. Мы гордимся тем, что такой человек живёт и трудится в нашем округе. Спасибо за Ваш подвиг и за то, что не остались в стороне, когда это было особенно нужно.

Сергей Копцев по-военному зачитал выписку из приказа о награждении молодого человека.

— От имени военного комиссариата, — обратился к награждаемому Сергей Николаевич, — и от себя лично сердечно поздравляю Вас с высокой наградой. Медаль «За отвагу» — достойное признание Вашего мужества, самоотверженности и верности воинскому долгу. Вы с честью выполняете сложнейшую и ответственную миссию, и Ваш подвиг не остался незамеченным. Пусть эта награда станет символом гордости для Вас и Вашей семьи.

Сергей Панин родился в 1999 году в п. Политотдел Петровского территориального отдела. Окончил 9 классов Петровской школы. Затем поступил в Липецкий индустриально-строительный колледж. В 2018 году заключил контракт с Министерством обороны на прохождение альтернативной службы. После ещё раз продлял контракт.

Проходил службу в дивизии ВДВ в Костроме. В 2019 году был в военной командировке на территории Сирии. Дважды был участником Парада Победы в Москве, за что также отмечен наградами. Парню довелось участвовать и в специальной военной операции. На фронте был старшим стрелком-сапёром разведывательно-дозорной группы. Их называют глазами и ушами армии. От их слаженности, выучки и умения действовать автономно зависят жизни сотен людей и успех всей операции.

Сергею Сергеевичу довелось повоевать на Чернобыльском, Луганском, Донецком и Херсонском направлениях. В августе 2023 года, по окончании контракта, парень вернулся к мирной жизни. Медаль «За отвагу» он получил за успешный штурм двух укрепрайонов.

Сергей Панин женат, вместе с супругой Марией воспитывает дочку Стефаниду. Они пришли поддержать своего героя во время награждения. И трогательно было видеть, как во время общего фото маленькая Стеша, сидя на руках у папы, с любопытством рассматривала боевую медаль на его груди.