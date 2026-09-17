Музыкальная перезагрузка

Новый учебный год Добринская детская школа искусств начала с новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В школе, где сегодня занимаются 598 детей на 8 отделениях, появились скрипки, гитары, духовые инструменты, микшерный пульт, микрофоны, ноутбуки. Также обновился фонд книг и нотной литературы.

Новое оборудование позволит расширить репертуар творческих коллективов и использовать современные цифровые технологии в образовательном процессе. По словам директора школы Анны Коняевой, это особенно важно при подготовке учащихся к конкурсам.

— В прошлом и нынешнем году, — сообщила она, — почти шестьсот наших учащихся приняли участие в шестидесяти региональных, всероссийских и международных конкурсах. Более 350 детей стали победителями и лауреатами. По итогам испытаний юные добринские таланты завоевали 462 награды, в том числе 10 Гран-при. Мы уделяем большое внимание обновлению материально-технической базы. Новые инструменты, методическая литература и оборудование становятся фундаментом для серьёзной предпрофессиональной подготовки, помогают раскрывать творческий потенциал детей, сохранять и развивать культурное наследие Добринского края. Ежегодно выпускники ДШИ идут дальше, продолжая обучение в институтах культуры и колледжах искусств в Москве, Воронеже, Липецке. Многие, получив дипломы, возвращаются в Добринку, чтобы работать родной школе. Среди них — ее нынешний директор Анна Коняева, завуч Наталья Пчельникова, преподаватели Наталья Пешкова, Армине Степанян, Ирина Буданцева, Александр Григоров, Владимир Стрельников.

За последние пять лет ДШИ приняла участие в двух нацпроектах. Благодаря им закупили инструменты, музыкальное оборудование и литературу, провели капитальный ремонт помещений: заменили напольное покрытие, перегородки, потолки и входные группы, систему отопления, электроснабжения.

Библиотечный фонд Добринской школы искусств пополнился на 316 единиц. Это современные учебники по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе, живописи, нотные издания для фортепиано, народных, духовых и струнных инструментов, а также методические пособия.

В классе гитары преподаватель Александр Григоров занимался с Варей Васильевой и Машей Стукалиной. В руках у девочек — новые инструменты, приобретенные недавно. В «музыкалку» обе впервые пришли первого сентября.

— Очень хочу освоить гитару, — рассказала В. Васильева, — нравится, как звучит этот инструмент. Кроме занятий музыкой, в свободное от учебы время я занимаюсь бисероплетением и плаванием.

Ее подружка М. Стукалина также полна решимости овладеть струнным инструментом. По словам педагога, девочка усидчивая, прилежно занимается на уроках и на отлично выполняет домашние задания.

— Конечно, — размышляет Григоров, — каждый ребенок не может стать музыкальным профи, но для общего интеллектуального развития занятия в школе искусств детям идут только на пользу.

Насладившись переливами двух гитар, вышел в коридор. В дальнем конце которого услышал красивую народную песню. Не удержавшись, заглянул в класс хорового и вокального пения в момент репетиции. Перед стойками с двумя микрофонами — Людмила Ларина и Ника Валуйская. Все внимание девочек на своего руководителя Татьяну Морозову. Она — заслуженный работник культуры Липецкой области, обладатель областной премии имени В. С. и Г. П. Шелякиных. руководитель образцового ансамбля народной песни «Денница». Коллектив не раз участвовал в престижных российских и международных конкурсах, выступал в Москве, Ялте, Сочи, Воронеже и других городах.

Щелчок компьютерной мыши, и по цепочке ноутбук-микшерный пульт-звуковая колонка класс заполняет русская мелодия. На ее фоне девушки исполняют красивую русскую песню. Морозова дирижирует.

— Ника пришла в школу в семь лет, — во время короткой паузы говорит наставник, — её сильный профиль — вокал, как народный, так и эстрадный вокал. Она стала лауреатом I степени на Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России» сразу в двух номинациях, «Народное пение» и «Эстрадное пение». Девушка акапельно (без инструментального сопровождения) исполнила песню Липецкой области «Моршанские страдания» (из репертуара М. Мордасовой) в народной номинации, а в эстрадной — песню о России современных авторов «Шум берёз» (из репертуара Галины Ненашевой).

После выступления Нику пригласили принять участие в гала-концерте. Также она получила диплом за яркое индивидуальное исполнение на VI Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ты взойди, солнце красное!», неоднократно становилась стипендиатом премии правительства Липецкой области. Ее коллега по ансамблю «Денница» Людмила Ларина также имеет немало титулов и регалий. Обе девушки обладают огромным творческим потенциалом в своем направлении. Как его используют в дальнейшем, зависит только от них.

Отметим, что в своей работе отделение хорового и вокального пения активно применяет технические средства, недавно приобретенные для организации полноценного процесса обучения.

В день визита корреспондента «ДВ» в школу искусств, к сожалению, не удалось пообщаться с одним из лучших учеников отделения духовых инструментов Павлом Илясовым. Он внезапно заболел. Что ж, и такое бывает.

Парень играет на трубе, по оценкам специалистов, у него это неплохо получается. Недавно молодой человек получил новый инструмент, и стал еще активнее заниматься.

Пообщавшись с педагогами и учениками, собственными глазами немало увидев и услышав, сделал для себя вывод: музыкальная перезагрузка по-добрински удалась. Теперь мы вправе ожидать от перемен положительных результатов.