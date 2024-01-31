Верхнематренские активисты пять дней в неделю собираются вместе, чтобы помочь землякам-фронтовикам

Конец января. Шесть часов вечера. На улицах Верхней Матренки пусто и безлюдно. В окнах домов горит свет, мелькают голубые экраны телевизоров. В такую пору редко кто выходит из дома, разве что по большой необходимости или очень важному делу.

Именно таким необходимым для себя делом считают полтора десятка местных активистов помощь бойцам СВО. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, которые они оставляют на неотложные домашние дела, эти люди спешат вечером в здание бывшего школьного интерната. Его выкупил и отремонтировал местный предприниматель Анатолий Крутских, он же приспособил несколько комнат под мастерскую для изготовления так нужных сейчас на фронте сухих душей, браслетов выживания, маскировочных сетей и блиндажных свечей.

С редакционным водителем без труда находим пункт сбора местных волонтеров. Окна второго этажа ярко освещены, недалеко от входа в здание припаркованы машины. Те, кто пришли пораньше назначенного времени, не теряя драгоценных минут, сразу приступили к делу. Ловко мелькают в привычных для этого занятия руках полоски материи защитного цвета, на глазах превращаясь в полотно, которое укроет наших ребят на передовой от вражеских дронов.

— Выполняем очередной заказ от военных волонтеров — добринских казаков, они на днях собираются «за ленточку» с партией гуманитарного груза, — поясняет Зинаида Крутских, которая вместе с мужем Анатолием является не только идейным вдохновителем неравнодушных односельчан, но и большим специалистом по изготовлению всех перечисленных выше изделий. — Нам нужно очень быстро изготовить шесть больших маскировочных сетей. Три уже готовы…

Браслеты выживания от верхнематренских волонтеров.

Процесс на самом деле трудоемкий и требующий немалого мастерства. Зинаида признается, что чуть больше года назад, когда только начинала свою волонтерскую деятельность, сама мало разбиралась в нем. Приходилось все осваивать на практике с помощью специальных волонтерских сайтов. А потом учить других. Но, как говорится, было бы желание.

Александр Ненахов делает блиндажные свечи.

Помогать фронту желающие есть в любом населенном пункте. Но в любом деле нужен организатор. Верхнематренцам в этом плане очень повезло. Переехавшая в село несколько лет назад молодая женщина сумела объединить вокруг себя неравнодушных жителей. Осенью 2022 года Зинаида Крутских создала в соцсетях свою волонтерскую группу «Матренка в помощь СВО» и стала привлекать в свои ряды односельчан.

Супруги Крутских взяли на себя и большую часть материальных затрат. А они, поверьте, немалые. Материал для душей, сетей, браслетов закупают в других городах, налаживают контакты в поисках наиболее выгодных предложений.

— На самом деле наша работа начинается с доставки материала, — рассказывает Зинаида Крутских. — Стараемся, чтобы цена не была в ущерб качеству материала. Ведь мы отвечаем за то, чтобы наши сети обеспечивали максимум безопасности на фронте.

Алла Аксенова. Ее близкие сейчас находятся на СВО.

Сети, спанбонд, шнуры, капроновые нити — у верхнематренских волонтеров всегда есть запас необходимых материалов.

— Главное для нас — рабочие руки, — говорит Зинаида. — Сейчас работа идет в трех помещениях. Если людей прибавится, мы готовы предоставить дополнительную площадь, место у нас есть.

Теплые носочки бойцам от верхнематренских умелиц.

— Интересно, сколько за время работы сетей уже сплели и передали на передовую? — спрашиваю у собеседницы, бухгалтера по профессии.

— А мы их не считали, — отвечает та с улыбкой. — Зачем? Приходят земляки в отпуск, им даем с собой. Часто бывает так, что звонят военные волонтеры из Липецка, Воронежа, Мичуринска и даже Нижнего Новгорода, чтобы сделать, как сейчас, срочный заказ.

Почему из Нижнего? Все просто: Зинаида жила там до переезда в Верхнюю Матренку. Нижегородцы — ее земляки.

Сколько раз (уже и в самом деле не сосчитать) Зинаида загружала свой легковой автомобиль гуманитаркой (вместе с пирогами, сладостями, холодцом и салом от верхнематренцев) и ехала на тамбовскую трассу, где ее ждали волонтеры, направлявшиеся с Нижнего на передовую. Передавала им груз, да еще их машину заправляла в дорогу за свой счет…

— Эту работу считаю своей обязанностью, чтобы помочь нашим ребятам побыстрее справиться с врагом.

Наталия Жаворонкова благодарит Галину Бухтоярову за пироги, которые она готовит для участников СВО и женщин-активисток.

Чета Крутских пользуется в селе особым уважением. Сельская глава Наталия Жаворонкова говорит, что Анатолий человек безотказный, отзывчивый, всегда поможет в любом вопросе: от расчистки дорог зимой до помощи с водоснабжением или ремонтом. Поэтому никто не удивился, что супруги Крутских стали организаторами такого важного дела, наполнившего особым смыслом жизнь многих верхнематренцев.

С подачи Крутских души и сети стали мастерить в соседней Средней Матренке. А недавно подключились и школьники, которые в свободное от учебы время плетут сети.

Валентина Нечаева, Надежда Ненахова, Татьяна Ситникова и Раиса Калинина плетут маскировочные сети.

Удивительно, как объединяет и сближает людей общее дело. У всех, кто работает бок о бок в этой «мастерской», одно желание — приблизить победу. У кого-то из этих людей сейчас на фронте их близкие. И этот труд помогает им ждать родных. Но большинство просто чувствуют потребность хоть немного облегчить непростую службу бойцов на передовой.

Дочка Зинаиды Крутских Ксюша демонстрирует, насколько легкой получается сеть.

Самую трудную работу берут на себя мужчины. Пенсионер Александр Шарненков натягивает и оплетает сеть. Отдельная комната отдана под «свечное производство». На подоконнике разместились ряды уже готовых баночек с блиндажными свечами. Еще столько же в процессе изготовления стоят на столе рядом с самодельным устройством: емкостью, в которой растапливается парафин, а потом через небольшой краник разливается по жестяным баночкам.

Александр Шарненков подготавливает сеть к работе.

Тут безраздельно хозяйничает Александр Ненахов. Он приезжает за 12 километров из Приозерного вместе с супругой Надеждой, которая с другими женщинами плетет сети.

— Эта работа мужская. Приходится иметь дело с огнем, горячей массой, да и края баночек иногда бывают острыми.

Ненаховы переехали из города в родительский дом супруги. Говорят, здесь жизнь вольготнее, есть где поохотиться и порыбачить. Что еще нужно пенсионерам? Оказалось, что отдых — это еще не все. С радостью подключились к общему делу. Да еще привозят с собой из Приозерного Марьяну Беляеву.

Марьяна Беляева, уроженка Закарпатья: «Я за справедливость».

Среди женщин-активисток и глава Верхнематренского сельского поселения Наталия Жаворонкова:

— Я рада, что в нашем поселении собралась такая дружная группа волонтеров. Благодарна всем односельчанам за их неравнодушие. Кто не может сам прийти, передают деньги на покупку материалов. Василий и Мария Завадские на дому браслеты выживания плетут. Пенсионеры Алла Крутских, Лидия Литвинова, Наталия Глотова вяжут для бойцов носки. Галина Бухтоярова подкармливает нас пирогами, чтобы подкрепились в минуты отдыха, готовит выпечку ребятам на СВО…

Лиза Бородина — самая младшая участница волонтерского объединения.

Лиза Бородина — самая младшая из волонтеров. Она учится в девятом классе. Зинаида Крутских считает девушку своей правой рукой, когда нужно объяснить новичкам премудрости плетения сети. Лиза привела с собой бабушку Надежду Корчагину и ее подругу Татьяну Ситникову.

— Мой односельчанин по имени Виталий воюет, — говорит Лиза. — Знаю его лично. Поговорив с ним во время его приезда в отпуск, поняла, что занимаюсь очень важным и нужным делом.

На самодельных станочках для сматывания лент, которыми оплетают сети, работают Надежда Кочергина и Нина Жаворонкова.

Валентина Нечаева — мама участника СВО, который находится на передовой с сентября 2022 года. Спешит сюда после работы, считая это для себя сейчас самым важным делом.

— Сын приходил в отпуск, когда его дочке исполнилось три месяца. Сейчас ждем его на побывку в феврале к моему дню рождения. Он меня жалеет, говорит, чтобы больше отдыхала. Но на самом деле, я чувствую, что сын гордится мною.

Все собеседники признаются, что их жизнь стала более организованной. Дела дома на вечер никто не планирует, идут сюда как на работу и трудятся с шести до десяти часов. Даже мороз и метель им не помеха. А однажды отключился свет, так при свечах и фонарях продолжили работать. Трудятся, не прерываясь. Говорят, конечно, обо всем, но самые главные новости — с фронта. Следят, на каком направлении наши продвинулись.

— Остановить нас может только окончание войны, — говорят в один голос женщины. — И это не пафосные слова. В наше время помощь фронту — единственное нужное дело для тех, кто в тылу.

Верхнематренские умельцы и умелицы не раз получали от бойцов благодарность за свой труд. А вот Алла Аксенова лично из уст бойцов узнала, как на передовой ценят труд волонтеров.

— Мой старший брат Роман в конце прошлого года добровольцем ушел на СВО, служит по контракту и младший Юрий. Зять второй год воюет по мобилизации. У двоюродной сестры муж тоже там… Недавно Роман был ранен, ездила к нему в госпиталь. Он и сказал такие важные для всех нас слова: «Мы знаем, что есть люди в тылу, которые готовы нам помочь. Вы для нас как палочка-выручалочка».