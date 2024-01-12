Матери, чьи сыновья погибли, выполняя свой воинский и гражданский долг в зоне специальной военной операции, собрались в редакции «Добринских вестей», чтобы принять участие в психологическом тренинге, организованном Добринским отделением центра «СемьЯ».

В сердцах этих женщин навсегда поселилась боль от потери самого дорогого в жизни — собственного ребенка. Ничто уже не сможет утешить их, облегчить страдания. И все-таки организаторы встречи попытались сделать это: вызывая женщин на откровенный разговор, давая им возможность высказаться, выговаривая свою боль, уходя вместе с ними в воспоминания о тех днях, когда их мальчики жили в семье, были рядом.

Тренинг был рассчитан на то, чтобы каждый научился управлять своим эмоциональным состоянием, лучше понимать самих себя и других, чтобы каждый хотя бы попробовал преодолеть боль потери.

«Меня немножко ранило…»

Многодетная семья Антонины Леонидовны Ясухно из п. Кооператор бесконечно радовалась, когда в 2001 году родился Егор.

Это был у них с мужем Сергеем Семеновичем Ярошевым общий ребенок (к тому моменту у родителей было уже по двое детей от предыдущих браков).

Егорушка рос, учился, стал автослесарем, устроился в Липецке на работу. От армии у него была отсрочка (во время службы в РА погиб его старший брат).

Но Егор принял решение об участии в СВО. Решил сам, не спрашивая ни у кого совета, даже не предупредив об этом семью и близких.

— Я только через полтора месяца узнала о том, что сынок в Донецке, — вытирает слезы его мама. — И то по случаю. Он тогда позвонил мне, сказал: «Мам, ты не переживай, я на Украине. Меня немножко ранило».

И наступили для семьи тревожные дни и ночи нескончаемого ожидания, когда вздрагивали от каждого телефонного звонка, когда прилипали к экрану телевизора, стараясь не пропустить ни одной сводки из зоны боевых действий.

Сын звонил регулярно, а за два дня до гибели сказал, что их перебрасывают в другое место, на связь какое-то время не сможет выходить…

— Нам сообщили, что его штурмовая рота (он был стрелком в отделении захвата) попала под минометный обстрел, — Антонина Леонидовна не в силах сдержать слезы. — 21 год Егору было…

Звонил каждый день

Вера Николаевна Иванова попала к нам на встречу спустя лишь несколько дней после пройденного курса стационарного лечения. Не выдюжило ее сердечко. И у него, оказывается, есть предел прочности. Похороны младшенького Виктора стали последней каплей, переполнившей чашу ее женского горя и безысходности…

У Веры, родившейся и почти всю жизнь прожившей в Талицком Чамлыке, было всё: муж, трое сыновей, уютный дом, хозяйство, работа.

Семейное счастье рухнуло в одночасье: без вести пропал муж (уже 25 лет его нет рядом). Весь дом тянула на себе хозяйка, никакой работой не гнушалась. Детей подняла. Ну, думала, всё наладилось. А тут новая беда — ушел из жизни старший сын Петр…

Но и эту потерю смогла пережить. Ради оставшихся от Петра троих внуков, ради своего среднего Ромки и младшего Витюши.

— Витюшка был всегда веселым, радостным, — делится воспоминаниями Вера Николаевна. — В Липецке жил с женой и внученькой моей Машенькой. Очень заботливым и внимательным был. Не только к близким. Всегда и всем на помощь приходил. Он же и погиб, спасая своих сослуживцев. Трое ребят остались живы благодаря ему.

С мамой у Виктора были особо теплые отношения. Живя в Липецке, звонил каждый день. И в день гибели вышел с ней на связь. Днем. А вечером его убили.

Как бесценную святыню и вечную память о сыне, муже, отце хранят в семье орден Мужества, который Виктор получил посмертно.

«Денис, сынок, поправляйся…»

Наталья Евгеньевна Волошенко никогда не думала, что придется ей доживать свой век в России. Её семья жила в Казахстане, но в 90-м, будучи беременной вторым ребенком, приехали в гости на родину мужа, в нашу область. Да так и остались тут.

Денис родился уже здесь, в России. Потом на свет появились еще два сына — Женя и Антон.

Шли годы. Семья постепенно обживалась на новом месте, переехав в Талицкий Чамлык. Дети выросли. Трое старших сыновей поженились. Наталья Евгеньевна уже имеет шестерых внуков.

Но только беда уже неоднократно стучалась ей в окно. В 2005-м умер муж, затем — трагедия с младшим Антоном.

С конца 2022 года он участвовал в специальной военной операции, а в феврале 23-го погиб. Медаль «За отвагу», которой Антон награжден посмертно, получила мама.

Теперь ее сердце разрывается за Дениса. Он тоже участник СВО. Получил тяжелейшее ранение. Сейчас находится на излечении в госпитале.

Уже после встречи в редакции, в канун самого Нового года, Наталья со старшим сыном навестила Дениса. Едва удержалась, чтобы не заплакать навзрыд.

По возвращении из госпиталя молит Бога только об одном, чтобы врачи восстановили его здоровье. Как заклинание, повторяет:

— Денис, сынок, поправляйся…

«Наши дети — не трусы»

После окончания срочной службы в армии Вадим Кидинов неоднократно хотел вернуться туда, заключив контракт. Но каждый раз что-то шло не так, и подписание документа откладывалось. Поэтому его мама Ольга Дмитриевна, узнав о начале специальной военной операции, не сомневалась: Вадим непременно примет в ней участие. И тревога уже не покидала ее материнское сердце.

О своем решении поехать на Украину он ей, конечно, не сказал. «В длительную командировку по работе еду,» — такая версия была заготовлена для матери.

А она сразу почувствовала неладное, хотя старалась всячески убедить себя, что сын говорит правду. Он был монтажник, в командировки, действительно, частенько отправлялся. Да и денег подзаработать на тот момент нужно было: через полгода собирался с девушкой своей Ириной свадьбу сыграть.

Служба оказалась очень кратковременной. Лишь три недели парень провел «за ленточкой». В самую «горячую» на тот момент точку попал: в Изюмский район. Был старшим в минометном расчете. Погиб как герой.

К высокой награде — ордену Мужества — был представлен посмертно.

— Я через интернет общаюсь со многими мамами, потерявшими своих сыновей, — говорит Ольга Дмитриевна. — Понимаю, что утешить их, а тем более облегчить непроходящую боль, не могу. Но всегда говорю: мы знаем, что наши дети не трусы. Пусть это хоть на маленькую толику уменьшит наше горе и придаст силы.

«Теперь живу ради Данилки»

Данилка — это внук Натальи Николаевны Ливенцовой. Очень она привязана к нему. Значительно сильнее, чем к внучке Вике.

И Данила, и Вика — дети её сына Андрея Куликова, кадрового офицера.

Несколько последних лет он работал в г. Заполярном.

Там располагалась его воинская часть, туда он и сына забрал, когда разладились его отношения с женой. А Наталья Николаевна с момента их развода чаще всего и проживала в Заполярном.

У сына были бесконечные ученья, командировки, в том числе длительные (например, когда он в качестве миротворца был в Сирии), а ребенка одного не оставишь…

Весть о том, что Андрей погиб, участвуя в СВО, была для нее как гром среди ясного неба. Наталья Николаевна всегда тревожилась за его судьбу, но никогда даже мысли не допускала о его потере.

Только молила Богу, чтобы он уберег ее Андрея от самого страшного…

И все-таки трагедия случилась. Данила на тот момент заканчивал 11-й класс.

Сейчас он получает высшее образование, учась в университете. А Наталья Николаевна старается как можно больше внимания, заботы, любви дать ему.

— Я и живу только потому, что Данилка во мне нуждается, — не отрывая платочка от глаз, из которых текут и текут слезы, произнесла убитая горем мать.

Вот с таким багажом острой боли, с такой не зарубцевавшейся открытой раной пришли эти женщины на встречу. Педагог-психолог центра «СемьЯ» О.А. Гончарова постаралась, используя психологические приемы и тесты, направить их на восстановление жизненного ресурса мам, переживших страшную потерю.

— Каждой из вас есть ради чего и ради кого жить, — обратилась она к ним. — Но на это нужны физические силы. А ваша душевная боль отбирает их у вас. Как бы ни было трудно, постарайтесь отпустить ее.

— Оля, милая, не получается, — возразила Наталья Волошенко.

— Тогда будем учиться, — и специалист предложила несколько тестов.

Один из них — с салфетками. Каждая из женщин берет из пачки несколько салфеток — кто сколько хочет. А потом, возвращая их по одной, дает себе характеристику: «какая я?».

Ольга Александровна резюмировала:

— Видите, какие вы, — любящие, заботливые, трудолюбивые, непоседы. Это вы сами говорили так о себе. Значит, в вас есть силы и энергия для любви, работы, для полноценной жизни. Главное — не замыкаться в себе, не оставаться один на один с бедой.

О.А. Гончарова, как психолог, дала много полезных советов:

— Что угодно делайте, когда совсем невмоготу становится. Хотите плакать навзрыд — плачьте; кричать, что есть мочи, — кричите; крепко, до ломоты в суставах, сжимайте руки в кулаки…. Через свои эмоции выпускайте боль из себя.

— Очень помогает проговаривание своей проблемы, своих чувств, — продолжала специалист. — Мы сейчас перестали письма писать, но если у вас есть люди, которым небезразлична ваша судьба, пишите им, делитесь своими размышлениями, переживаниями… Можно взять за правило вести дневник. Свой, личный. Туда вы без опаски, не боясь кого-то обременить своими проблемами, будете излагать собственные эмоции, мысли, раздумья. Это как откровенный разговор с очень близким человеком. Самое главное — не чувствовать себя ненужной.

К счастью, героини нашей встречи таковыми и не являются. Пусть некоторые из них проживают одни, но они далеко не одиноки. Их материнская забота и любовь требуются уже давно повзрослевшим детям, любимым внукам, у них есть добрые подруги (в том числе и в виртуальном мире), отзывчивые соседи, готовые поддержать в трудную минуту и разделить счастливые моменты жизни (несмотря на пережитое горе, и такое случается в судьбе каждой из женщин).

О.Д. Филь, к примеру, сохраняет очень теплые отношения с бывшей невестой ее погибшего сына Ириной.

— Мы очень дружны с ней и поныне, — говорит Ольга Дмитриевна. — Она, как ниточка, незримо связывающая меня с Вадимом. Я в гости к ней приезжаю (она по-прежнему живет в Липецке), и она меня навещает. Наплачемся с ней, наговоримся…

Потихоньку оттаивает и сердце еще одной нашей героини — В.Н. Ивановой. В телефонном разговоре со мной она поделилась огромной радостью: в скором времени Вера Николаевна еще раз станет бабушкой. Какое счастье!

Приятные, дорогие сердцу моменты произошли в жизни Н.Н. Ливенцовой. В канун Нового года ее, как почетную гостью — маму погибшего героя Отечества, награжденного двумя орденами Мужества (одним — посмертно), многочисленными медалями — пригласили к себе добринские лицеисты. Эта встреча тоже оказалась ярким событием в жизни Натальи Николаевны. В такие моменты душевных разговоров оттаивает сердце, становится теплее на душе и даже чуточку боль отступает.

Руку дружбы протянули нашим мужественным мамам и организатор встречи Ольга Гончарова, ее коллега из фонда «Защитники Отечества» Елена Валуйская, журналисты «Добринских вестей» в лице главного редактора Тамары Шигиной.

— Я искренне рада была поближе познакомиться с вами, — сказала Е.В. Валуйская. — Мы обязательно продолжим общение, не оставим вас один на один с вашим горем. В наших силах и впредь проводить подобные встречи, организовывать интересные экскурсии, в том числе выездные. Уже сейчас мы готовим одну из них — по святым местам Задонска.