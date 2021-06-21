Фото 1941 года. Педагоги (слева направо) В.С. Размолодин (преподавал военное дело), Э.И. Раудис (история), Г.Г. Смык (немецкий язык), А.И. Рубцов (русский язык, литература), Ф.С. Голубых (директор школы), Н.А. Сорокин (химия), Л.Д. Косырев (алгебра, тригонометрия), неизвестен, А.Д. Юрицина (астрономия). К сожалению, автору материала ничего не известно об учениках 10Б класса, изображенных на фото, кроме ее дяди В.И. Долматова (в нижнем ряду справа в черном костюме лежит). Многие из них не вернулись с полей сражений.

22 июня 2021 г. исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны советского народа с фашистской Германией. 80 лет и этой фотографии. На ней выпускники 1941 г. Чуевской средней школы, в том числе и мой дядя Долматов Владимир Иванович (в нижнем ряду справа). Я долго смотрю на лица учеников и учителей. Хочу понять их внутренний мир: о чем мечтали, думали, кем хотели стать в будущем.

Фотографировались в школьном саду. Видимо, это был последний звонок. Расцветают яблони, распустилась черемуха. На лицах спокойствие, сосредоточенность. Впереди экзамены и получение аттестата. А дальше новая жизнь! Все еще живы…

У меня на столе лежит книга «Летопись счастливой поры» (из истории Чуевской средней школы, ныне Добринской №2). Я решила использовать материал этой «летописи», где помещены воспоминания о школе выпускников разных лет с 1938 по 2003 годы.

Колоссальную роль в создании книги сыграл Валерий Николаевич Волокитин, сам выпускник этой школы. Огромное ему спасибо!

От чтения книги получаешь большое удовольствие. Читаешь ее, и она все больше и больше захватывает тебя, и ты не можешь оторваться, проживаешь с ее героями их жизнь, глубже понимаешь эпоху, в которой они жили.

С разрешения В.Н. Волокитина я привожу воспоминания учеников 1941 года.



Е.В. Циновая (Кольчугина в школе)

«Наш выпускной вечер проходил 21 июня, накануне Великой Отечественной войны. Мы, веселые, нарядные, не предполагали, чем нас встретит утро следующего дня.

Вечером 22 июня в клубе состоялся митинг. Выступали члены партии, комсомольцы. Они клеймили Гитлера, фашистскую Германию. Не забуду, как вдохновенно говорил наш учитель литературы Алексей Иванович Рубцов. Он выразил желание идти на фронт.

А через несколько дней молодежь района по приказу министра обороны была направлена в Смоленскую область рыть окопы, чтобы задержать немцев, рвущихся к Москве.

Это совпало с нашим чувством патриотизма. Нас было много, совсем юных. Под Смоленском (г. Вязьма) я в последний раз видела свою подругу Соню Соломатину. Она добровольно ушла оттуда на фронт и с войны не вернулась.

Мы работали днем, а иногда и ночью под бомбежкой фашистских самолетов. Надеялись, что противотанковые рвы помогут остановить немцев.

На фронт ушли наши любимые преподаватели: А.И. Рубцов, Н.А. Сорокин, И.В. Янцев, В.С. Орфеев и другие. Сражались с фашистами и те, кто только закончил школу: Виктор и Александр Янцевы, Иван и Александр Домогацких, Иван Волокитин, Николай Прокудин, Борис Горбачев, Александр Абакумов, Владимир Чижов, Борис Абакумов и другие. Многие погибли…

В 1942 году я стала студенткой Воронежского мединститута, который во время войны был эвакуирован в г. Ульяновск. В 1947-ом получила диплом врача. Вместе с мужем в течение 40 лет я проработала врачом-гематологом первой категории в Военно-медицинской академии им. Кирова в Ленинграде. Сейчас на пенсии.

Много времени прошло после окончания школы, но очень хорошо помню своих преподавателей. Всем лучшим во мне я обязана им. Ну как забыть нашего классного руководителя Алексея Ивановича Рубцова! Когда я смотрю фильм «Доживем до понедельника», то мне кажется, что роль В. Тихонова списана именно с него. Вот таким он был и в школе, и в жизни. Скромный, глубоко порядочный, патриот, высокий профессионал. Как жаль, что он погиб вскоре после войны от рук бандеровцев, будучи в командировке в западной Украине. Благодарю всех педагогов, у которых мне довелось учиться: Ф.С. Голубых, Н.А. Сорокин, В.С. Орфеев, Г.Г. Смык, А.Д. Юрицина».

Погиб и Долматов Владимир Иванович, 1924 года рождения.

Как только ему исполнилось 18 лет (1942 г.), сразу же был призван в ряды Красной Армии. В селе Углянец Усманского района Воронежской области он проходил обучение. Их часть стояла в лесу. Мать Володи, Дарья Ефимовна, ходила пешком из Добринки в Углянец, чтобы повидаться с сыном. Сердце матери подсказывало, что больше она его не увидит.

Владимир получил звание сержанта и должность пулеметчика. Его оружием был пулемет «максим».

Когда враг рвался к Воронежу, среди защитников города был и наш Володя. Он погиб 14 января 1943 года. Дарья Ефимовна получила похоронку, где было написано, что сын ее погиб при защите областного г. Воронежа, похоронен на левом берегу реки Воронеж, на ст. Масловка. Ему тогда не было и 19-ти лет.

Владимир Долматов. 1941 год. Погиб в 1943-м под Воронежем.

На ст. Масловка есть памятник погибшим воинам, защитникам Воронежа. На нем увековечено имя Владимира Ивановича Долматова, есть оно и в Книге памяти, которая хранится в сельском Совете ст. Масловка.

Мы тоже бережно храним фотографии Володи и полученный им аттестат об окончании Чуевской средней школы.

Аттестат выпускника Чуевской средней школы Владимира Долматова.

А вот воспоминания Р.В. Яневич (Буданцевой)

«22 июня 1941 г. началась война. Это стало полной неожиданностью. Выпускники не знали, что им предпринять, ведь большинство намеревались учиться дальше. Но многие парни ушли на фронт сразу же после объявления войны.

5 июля нам, девушкам, из райкома комсомола или из райвоенкомата сообщили, что мы к 5 часам вечера должны быть готовы к отправке со станции Добринка на товарном поезде в Грязи. Нас (52 человека) посадили в товарный вагон, проинформировали, что едем на трудовой фронт, будем копать окопы. В Грязях простояли всю ночь. Утром наш вагон прицепили к другому товарному поезду, сказав, что направляемся в Воронеж. Это была дезинформация. На самом же деле мы ехали в Москву.

С «трудовиками» шли сразу несколько эшелонов. Немцы нас бомбили. Однажды бомба попала в вагон. Раненых поместили сразу в здание школы. Некоторое время наш (воронежский) эшелон стоял, потом его отправили по назначению. Прибыли на Белорусский вокзал столицы, оттуда поехали на станцию Митино (ее бомбили). Пешком пришлось уходить в лес. Шли мимо развороченных бомбежкой железнодорожных путей. Почему-то с нами оказались и парни. Сопровождавший нашу группу строго предупредил: «Не курить! И чтобы одежда была темная, для маскировки. Иначе — расстрел!»

Прибыли на место, где солдаты рыли глубокий противотанковый ров. По дну рва елозил трактор с бульдозером. Мы же лопатами срезали дерн и покрывали им землю, которую солдаты выбрасывали изо рва. Питались тут же. Сами варили суп, кашу.

Через несколько дней, вечером, разведка донесла, что здесь немцы сбросят с самолетов несколько танкеток (небольших быстроходных танков) и будет бой. Нас построили колонной по четверо. Шли всю ночь, спали на ходу (хотите верьте, хотите нет).

Очнувшись, шли снова. Переходили вброд реку. Остановились в деревушке Верхняя Мосоловка. За месяц, пока мы были тут, бомбить Москву над деревушкой со зловещим гулом пролетело не менее ста вражеских самолетов.

Отработав здесь положенное время, мы были переброшены в другое место. Многие, особенно девушки, от таких тяжелых испытаний заболели. Через 2 месяца состоялась медицинская комиссия. Одних по состоянию здоровья (меня и Шуру Симачеву) отправили домой, других на фронт (в частности, Нину Абакумову). Ваня Коржов и Ваня Глотов погибли на фронте».

Р.В. Яневич окончила физико-математический факультет Борисоглебского учительского института. Работала учительницей, директором школы рабочей молодежи. После выхода на пенсию была воспитателем в детских яслях. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», почетными грамотами.

Воспоминания о Чуевской средней школе В.В. Логунова

«Учителя давали отличные знания. Так, знания по астрономии мне пригодились во время войны, когда зимой 1943 г., в метель, ночью, с обмороженными ногами, выходил из окружения под Харьковом, ориентируясь по Полярной звезде (она иногда показывалась в разрыве облаков).

Астрономию преподавала А.Д. Юрицина. Нас она любила и гордилась своими воспитанниками до последних дней своей жизни…

По окончании школы мне выдали аттестат (по всем предметам оценка «отлично»). Такой же аттестат в 10 А получили Борис Капралов и Евгений Самофалов, в 10 Б — Иван Секачев. Все три были прекрасными математиками.

В армию был призван 31 июля 1942 г. 1 августа около тысячи крепких, симпатичных парней из деревень и сел Добринского района посадили в эшелон и доставили в г. Липецк, откуда начался наш путь на войну».

Дорогие читатели, вы познакомились с воспоминаниями выпускников 1941 года. Есть и другие за 1942-1945 годы. Но это уже будут совсем иные истории и судьбы.

Нина АХЛЫНИНА (АГЕЕВА),

выпускница 1959 г. Чуевской средней школы.