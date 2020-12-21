В центре села Талицкий Чамлык, над строящимся православным храмом бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, в минувшую субботу установили позолоченный купол и православный крест. Это событие не обошли вниманием местные жители. Для многих из них купол и крест стали символами укрепления православной веры. К месту общего сбора также прибыл глава Добринского муниципального района Роман Ченцов.

Перед началом работ на улице вовсю хозяйничала непогода. Резкий, порывистый ветер и мощные «заряды» мокрого снега. И священнослужители, и монтажники всерьез опасались за срыв намеченного дела: проводить какие-либо операции на высоте в таких условиях категорически запрещено. Ближе к полудню ветер понемногу стих, словно подчинившись людским чаяниям, а снег не стал помехой. Осадки — «божья милость».

В 12 часов по Москве, как и подобает в подобных случаях, был проведен чин освящения креста и купола. После прочтения молитв благочинный Добринского церковного округа, митрофорный протоиерей Александр Адоньев щедро окропил их, а также прихожан святой водой. Как сообщил священник, сегодняшнее знаковое событие совпало с Днем памяти святого Николая Чудотворца, борца за православие, что также символично.

В обращении к собравшимся он отметил огромную поддержку, оказанную многочисленными благотворителями, районными и областными властями, благодаря чему и стал возможным этот знаменательный день. Всех тех, кто внес и вносит посильную лепту в благое дело, немного позже отметили почетными грамотами и подарками.

На кирпичной башне храма при помощи сварки было предварительно закреплено восьмигранное основание. И вот монтажники ловко взбираются на самую верхотуру. Продетые через макушку купола матерчатые тросы зацепляются за чалку. Мощный автокран, выделенный для этих целей руководством ООО «Петровский агрокомплекс», выпрямляет свою стрелу, которая устремляется высоко вверх.

Ее длина — 32 метра. Грузоподъемность крана — до тридцати тонн. Вес купола всего полторы тонны, поэтому он легко взмывает вверх. Крановщик Олег Бунин внимательно следит за командами монтажников-высотников. Одним им понятная «азбука жестов» помогает слаженно вести установку. В этом деле даже на пару сантиметров нельзя ошибиться, иначе конструкция не сядет на свое место.

— Впервые поднимаю такое, — признается крановщик, — конечно, немного волнительно. Уверен, что все пройдет, как надо.

Несколько десятков минут — и купол наконец-то занимает свое место. Сварные швы прочно крепят его основание с металлическим восьмигранником. Спустя некоторое время макушку купола венчает позолоченный православный крест.

Иван Васильевич Мочалов, бывший глава сельского поселения Талицкий сельсовет, в наши дни руководит возведением храма. На его плечах — договоры с подрядчиками, меценатами, немало организационных вопросов. Он рассказал, что на строительные работы уже потрачено почти десять миллионов рублей. На изготовление центрального купола и креста ушло полмиллиона рублей. Средства были выделены администрацией Добринского муниципального района. Впереди еще немало хлопот. Тут и внутренняя отделка, и благоустройство прилегающей территории.

— Но я верю, — сказал он, — что наступит то время, когда под сводами нашего храма будет совершена первая полноценная служба.