Как снизить аварийность на дорогах Добринского района, причины появления на них ям и, наконец, как можно решить извечную для всей страны проблему — об этом говорили на «круглом столе», который состоялся в редакции «Добринских вестей». На него были приглашены представители администрации Добринского района, ОГИБДД и дорожной службы.

СТАТИСТИКА НЕ ВРЁТ

В самом начале беседы старший госинспектор ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району, капитан полиции Алексей Полянский привел статистику по авариям на дорогах муниципалитета, основной причиной которых стали неудовлетворительные дорожные условия. Их число не назовешь критичным, но все же такие факты имеют место быть.

— В этом году, — сказал собеседник, — на дорогах Добринского района было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, основной причиной которых стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна, а именно, выбоины на дорогах. К счастью, все они обошлись без пострадавших. Механические повреждения получили только автомобили. За аналогичный период прошлого года были совершены 2 ДТП. Но я считаю, что таких аварий было гораздо больше, так как не все люди фиксируют такие факты. Многие из них понимают, что потом начнутся долгие судебные тяжбы с организациями, которые ответственны за содержание дорог, и просто не регистрируют такие аварии. В правилах дорожного движения сказано, что водитель должен предвидеть возникшую на его пути опасность, снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства. Но не все мы настолько профессионалы, чтобы все это предвидеть. По своей службе общаюсь с водителями из других регионов России, многие говорят, что у них ситуация еще хуже. Они наши дороги еще даже хвалят…

ДОРОГИ «УБИВАЮТ» БОЛЬШЕГРУЗЫ И ШИПЫ

В чем причины появления ям на дорогах, особенно после зимы? На этот вопрос взялся ответить заместитель начальника добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин.

— Сразу хочу отметить, — прокомментировал главный дорожник района, — что за последние годы хороших дорог в Добринском районе становится все больше. Да, есть нарекания к отдельным участкам дорожной сети, но они прорабатываются и решаются. Все наши дороги делались, как говорят сами дорожники, под небольшие грузовые автомобили, такие как «ГАЗ-51», «ЗИЛ», «КамАЗ». Посмотрите сами, что сейчас по ним ходит? Другой момент — зимний период. Сами видите, какие сейчас зимы, регулярные переходы температур через 0 градусов. Это очень сильно сказывается на состоянии дорог. Есть еще масса причин, но эти я считаю основными. Наша организация старается устранять все эти моменты, где-то хуже, где-то лучше.

С доводами коллеги согласился и исполняющий обязанности главы администрации Добринского района Василий Провоторов.

— Хочу привести наблюдение, исходя из своего опыта работы, — поделился мнением Василий Андреевич, — чем мы больше заготавливаем песко-соляной смеси на зиму, тем больше появляется ям на дорогах. В свое время я интересовался опытом Финляндии. Они с гололедом не борются, а, наоборот, снег накатывают. Где-то еще посыпают дороги крошкой, ограничивают скорость движения машин, потому что она летит во встречные автомобили. Но у нас как? Даже повесив знак, ограничивающий скорость, это не значит, что его будут соблюдать. И эта крошка полетит в лобовые стекла встречных авто. Да, сейчас по дорогам идут целые автопоезда, еще и летят на скорости вдобавок. Свою лепту вносят и шипы на колесах. От них появляется колейность на дорогах.

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ПЕРЕЗИМОВАЛА ХОРОШО

В ходе «круглого стола» коснулись и нынешнего состояния новой объездной дороги, которая была сдана в прошлом году. Как она перенесла эту зиму, рассказала главный архитектор-начальник отдела архитектуры и строительства администрации Добринского района Анна Ларина:

— После первой зимы, — сказала Анна Алексеевна, — ее состояние ничуть не изменилось. Ям на ней не появилось. Эта дорога была построена «с ноля», соблюдены все требования. На ней есть уклон для стока воды с проезжей части, использовано 5 слоев геосетки, даже в самом асфальтобетоне 2 такие сетки лежат. Если после ремонта дается гарантия 36 месяцев, то на эту заново построенную дорогу — целых 5 лет. По проекту она рассчитана на большегрузы.

ВО ВСЕМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ

Мы также поинтересовались у представителей руководства района, как и где в этом году будет вестись строительство и ремонт дорог.

— В Добринском районе, — сказала А.А. Ларина, — в этом году будет отсыпано щебнем и заасфальтировано порядка 19 километров дорог общего пользования местного значения. На эти цели из бюджета Липецкой области нашему району выделено 26 миллионов рублей. И такая работа будет вестись в каждом сельском поселении. На 8 дорог были проведены торги. В Чамлык-Никольском уже приступили к ремонту, здесь ведется отсыпка щебнем улицы Полевой. После всех праздников темпы работ будут увеличены, так как срок сдачи этой дороги в начале июня. Также в этом году будет проведен ремонт дороги по улице Эртеля в Добринке. Здесь уложат новый асфальт и укрепят обочину.

А вот про региональные дороги рассказал С.В. Гаршин. Его организация уже провела ремонт участка автодороги Добринка-Петровский картой длиной 4240 метров в сторону Поповки. В этом году планируется сделать 10 километров дороги картами в сторону Петровского. Следующий участок будет от поворота Среднее-Ржавец и до самого п. Петровский. Но вот когда начнутся эти работы, собеседник пока затруднился ответить. Будут проходить торги и определяться подрядчик на капитальный ремонт автодороги Пушкино-Богородицкое длиной 6840 метров. Отремонтируют и дорогу Верхняя Матренка-Березнеговатка, через деревню Новая длиной 8280 метров.

— А вот ремонт автодороги Средняя Матренка-Дурово, — говорит С.В. Гаршин, — пока только в планах. Уже ямочный ремонт на этом участке не помогает. В областном управлении дорог и транспорта в курсе состояния этой дороги. Сам ямочный ремонт будет проводиться по всей сети дорог Добринского района, кроме вновь отремонтированных в прошлом году, так как они находятся на гарантии у подрядчиков.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ

Вопрос о том, является ли ямочный ремонт действенной мерой, вызвал единое мнение у всех участников «круглого стола». Первым его высказал С.В. Гаршин.

— В нашем ведении, — пояснил руководитель дорожной организации, — находится 389 километров дорог. Литым асфальтом мы работали с самого начала осени. Рециклер не останавливали практически ни на день, только в случае поломок или же сильных морозов. Одно из самых опасных направлений Добринка-Плавица-Хворостянка мы латали практически всю зиму. И сейчас ямочным ремонтом мы закрыли этот маршрут. Дороги района так изношены, что местами ямочный ремонт на некоторых участках долго не держится. А фрезеровкой мы только ослабляем основание дороги. Но что лучше: сделать ямочный ремонт или потом колесом своего автомобиля попасть в эту яму? Я считаю ямочный ремонт мерой вынужденной, но жизненно необходимой.

— Порядка 10 лет назад, — сказал В.А. Провоторов, — в Липецкой области попытались отойти от ямочного ремонта и решили начать ремонтировать дороги картами. И уже к концу основного дорожного сезона на всей оставшейся дорожной сети, где не положили карты, появились ямы. Считаю, от ямочного ремонта отказываться ни в коем случае нельзя, или совмещать его с ремонтом картами. Эта мера необходимая, поэтому ямочный ремонт мы ведем круглый год.

БУДУТ ДЕНЬГИ, БУДУТ И ДОРОГИ

Когда с наших дорог исчезнут ямы и выбоины, и будет ровный асфальт? В ответе на этот вопрос все участники «круглого стола» были единодушны: все зависит от объемов финансирования.

— На балансе районной администрации, — сказала А.А. Ларина, — находится 512 километров дорог общего пользования местного значения. Это и грунтовки, и дороги, отсыпанные щебнем, и асфальтированные. За последние годы у нас в районе значительно прибавилось количество дорог, которые имеют асфальт. На это из бюджета области и дорожного фонда выделяются приличные суммы. Но чтобы «закатать» в асфальт все дороги, нужны куда более колоссальные суммы.

— У нас по всей России, — сказал и.о. главы района В.А. Провоторов, — сейчас идет большой ремонт дорог, мостов. Громадные деньги на это выделяются.

С одной стороны, хорошо, что наша страна такая большая, нам все завидуют. Но, с другой стороны, надо не только все это построить, но и потом еще обслужить. На это тоже нужны немалые деньги. Сразу отремонтировать все дороги не получится, но работа в этом направлении ведется огромная.