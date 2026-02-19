На лыжне и под дождём. В Добринке провели «Лыжню России-2026»

В прошедшую субботу по всей стране прошла Всероссийская массовая зимняя лыжная гонка «Лыжня России-2026». Этот большой спортивный зимний праздник ежегодно собирает тысячи любителей здорового образа жизни, приверженцев и ветеранов лыжного спорта по всей России.

Лыжники и любители активного зимнего отдыха со всего Добринского округа активно присоединились к этому массовому старту.

На лыжню вышли любители лыж разных возрастов. К слову, были спортсмены даже из Липецка. Можно было наблюдать целые семьи. Кто-то болел за своих друзей и родственников, другие решили проверить себя на заявленной дистанции.

Организаторы, а это администрация Добринского округа и местные волонтёры, постарались создать для лыжников и зрителей максимально комфортные условия.

Для участников заранее были подготовлены две лыжни: одна для классического, другая для конькового хода. Для обеспечения общественного порядка были привлечены сотрудники полиции и члены добровольной народной дружины. Рядом дежурила карета скорой медицинской помощи.

— Я рад видеть всех вас на «Лыжне России», — сказал в своём выступлении глава Добринского округа Александр Пасынков, — которая ежегодно собирает в нашем муниципалитете достаточно много участников. Вот и сегодня, несмотря на тёплую и дождливую погоду, согласно судейскому протоколу, на лыжню приехали не менее сотни человек. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и лёгкого хода на дистанции!

Ольга и Алексей Нарховы из Плавицы свои денежные сертификаты, полученные за победу в соревнованиях, решили передать в фонд помощи участникам СВО.

После официального открытия мероприятия, его участники и организаторы стали готовиться к стартам. И если первые пару стартов удалось провести по отдельности, как и было объявлено заранее, то остальные пришлось объединять, так как дождь усиливался с каждой минутой и грозил, вообще, сорвать лыжные соревнования. Стоит отметить, что получилось даже ещё зрелищнее. Но все итоговые результаты судьи подводили по каждой возрастной категории.

Победители и призеры «Лыжни России»: Валентина Казанская, Дмитрий Зенкин, Владимир Кретинин, Алексей Атисков, Алексей Данковцев и Татьяна Какоткина.

Все заявленные участники успешно добрались до финиша, медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. Отдышавшись после прохождения дистанции, лыжники делились своими впечатлениями и эмоциями друг с другом. Для одних она оказалась лёгкой, а вот другие дистанцию одолели с трудом. Но тут главным фактором стал зимний дождь.

Евгений Целыковский приехал к нам из Липецка. На «Лыжне России» он уверенно занял первое место в своей возрастной группе.

Преодолев дистанцию, любой желающий мог восстановить свои силы, подкрепившись вкусной кашей и ароматным горячим чаем.

На церемонии награждения директор Добринской спортивной школы Николай Чижов вручил победителям и призёрам грамоты администрации муниципалитета и денежные сертификаты на различные суммы в зависимости от занятого места. Некоторые из награждённых решили отдать свой выигрыш в фонд помощи участникам специальной военной операции. Так, к примеру, поступили председатель территориальной избирательной комиссии Добринского округа Ольга Нархова, которая стала первой в своей возрастной группе, её супруг Алексей, ставший вторым, а также военный волонтёр Алексей Атисков и начальник Верхнематренского теротдела Наталия Жаворонкова.