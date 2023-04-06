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Глава Добринского района Александр Пасынков сегодня побывал в поселке Плавица на месте недавнего пожара в многоквартирном доме.

Цель поездки – оценка хода восстановительных работ жилых помещений.

Сегодня бригада ремонтников занималась выравниванием стен с последующим грунтованием. На очереди — установка новых пластиковых стеклопакетов.

Вместе с жильцами дома глава муниципалитета обсудил волнующие их вопросы. Он заверил людей, что восстановительные работы находятся под его контролем.

-Погорельцев никто не оставит наедине с их проблемами, — отметил А. Пасынков, — ремонт будет выполнен в намеченные сроки.