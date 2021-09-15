Ранней весной были озвучены планы по ремонту дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Добринского района. Предполагалось привести в порядок 24 километра автомобильных артерий, а также сельских улиц.

На сегодняшний день на территории района уже отремонтировано 20,5 километра дорожного полотна, до конца октября новое асфальтобетонное покрытие появится еще на четырех километрах. Результат положительных перемен — черные, ровные, без единого огреха полосы горячего асфальта, оставшиеся после прохода техники.

В конце августа и начале сентября завершилась укладка асфальтобетона на улицах Добринской, Заводской, Титова, Весенней, в переулке Мира в районном центре. Жители от души благодарят власть за заботу.

— Сорок пять лет живу здесь, — говорит Юрий Зацепин с улицы Добринской, — уже практически привык к бездорожью. Сколько за это время разбил велосипедов на ухабах, и не сосчитать. Когда на нашу улицу пришла мощная техника и начали завозить шлак, поначалу даже и не верилось. А потом привезли асфальт, уложили, укатали. Первые дни, как ребенок, катался тут на велике, никак не мог привыкнуть. Большое спасибо всем, кто вспомнил про нас!

Помимо Добринки, новый асфальт появился в деревне Поддубровка, селах Павловка и Александровка, деревне Заря. В селе Мазейка провели работы по устройству пешеходной дорожки в щебеночном покрытии протяженностью 700 метров. На очереди — ремонт дорог в Нижней Матренке, Салтычках, на станции Хворостянка, деревнях Заря, Федоровка и Кочегуровка. И, что немаловажно, в этом году основная часть сельских улиц, бывших доселе непроходимыми в непогоду, наконец-то обрела твердое шлаковое основание.

Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги масштабных преобразований в дорожной сфере. Так, закончен ремонт дорог в селе Верхняя Матренка, деревне Никольское, селе Средняя Матренка, деревне Никольское 2-е. Работы выполнены за счет областного и местного бюджета на условиях софинансирования.

Помимо этого, хорошие новости приходят в эти дни с региональных автодорог. На сегодня полностью выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на дороге Грязи — Добринка с подъездом к станции Хворостянка протяженностью 8,77 километра. В дальнейшем здесь планируется провести укрепление обочин и нанести разметку. Также капитально отремонтировали участок автомобильной дороги регионального значения Добринка — Верхняя Матренка протяженностью 3,95 километра.

Но на этом «дорожный сезон» не завершится. В начале третьего квартала Добринский район станет свидетелем его финального аккорда. В это время начнутся ремонтные работы на участках автомобильных дорог Паршиновка — Ровенка с подъездом к Алексеевке (13,121 км) и Белоносовка-Георгиевка-Березнеговатка — примыкание к автодороге Добринка-Талицкий Чамлык (13,6 км.). Так что нам еще будет о чем рассказать…